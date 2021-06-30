BAYRAM ÖNCESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI
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BAYRAM ÖNCESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, kaymakamlık ve Kızılay ekiplerinin çalışmasıyla bayram öncesi erzak ve hijyen kolisiyle bebek bezi desteği sağlandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, kaymakamlık ve Kızılay ekiplerinin çalışmasıyla bayram öncesi erzak ve hijyen kolisiyle bebek bezi desteği sağlandı.

Karabağlar Kaymakamlığı ve Türk Kızılay İzmir Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere destek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Karabağlar'ın Yurtoğlu Mahallesi'ndeki ihtiyaçlı ailelere erzak ve hijyen kolisiyle bebek bezi desteği sağlandı. Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış'ın da katılım sağladığı yardım organizasyonunda, ailelere yardımlar ulaştırdı. Ayrıca çocuklara çeşitli oyuncaklar da verilerek, yüzlerinin gülmesi sağlandı.

Çalışma hakkında bilgi veren Kaymakam Öneği, İhtiyaç sahibi ailelerimiz var. Bunları belirli periyotlarla hem ziyaret ediyoruz hem de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kızılay İzmir Şubesiyle ortak bir çalışmamız var. Ben Kerem Baykalmış beyefendiye teşekkür ediyorum. Türk Kızılayı mazlum ve mağdurlara tüm dünyada Türk milletinin merhamet elini ulaştıran bir iyilik hareketi. Bugün de bunun göstergesi olarak burada bulunmaktayız. Koordineli çalışıyoruz. İzmir bir deprem ve sel felaketi de yaşadı. Dayanışma ruhuyla merhametimizi, şefkat elini göstermeye çalışıyoruz dedi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Baykalmış ise, Göreve geldiğimiz günden bu yana saha faaliyetlerimize devam ediyoruz. Malumunuz pandemi sürecinde ve İzmir depremi dolayısıyla bazı insanlarımız zor günler geçirdi. Bu nedenle biz, özellikle devletimizin bir paydaşı olarak ihtiyaç sahibi insanlarımızın kapılarını çalmaya devam ediyoruz. Karabağlar Kaymakamı Cemil beye de yürekten teşekkür diyoruz. Çünkü Türk Kızılay'ının her daim yanında. Özellikle milletimizin emanetlerini milletimizin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün ihtiyaç sahibi özellikle çocuklu ailelere bebek bezi, hijyen ve erzak kolileri verdik. Ayrıca küçük çocuklara oyuncak vererek onları sevindirmek istedik. Çalışmalarımız devam edecek dedi.

Yardım alan vatandaşlardan evli ve 5 çocuk annesi Pınar Mencik (35), Kızılay hep bize yardım ediyor. Kaymakam Beyden de Allah razı olsun dedi. Bir diğer ihtiyaç sahibi evli ve 2 çocuk annesi Nazlı Mencik (19), Sağ olsunlar sürekli yardım ediyorlar. Kaymakamımıza da teşekkür ediyoruz. Sürekli yanımızdalar dedi. Bebek oyuncağı hediye edilen ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Elif Mira Yıldız (7), Oyuncak çok hoşuma gitti. Bebeğim yoktu. Çok sevdim. Teşekkür ederim dedi.

BAYRAM ÖNCESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI
BAYRAM ÖNCESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI
BAYRAM ÖNCESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI
BAYRAM ÖNCESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
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