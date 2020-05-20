BAYRAM ÇİKOLATASI VE ŞEKERLERİNİN ONLİNE SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR
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BAYRAM ÇİKOLATASI VE ŞEKERLERİNİN ONLİNE SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle giderek yaygınlaşan online alışveriş sistemi, bayram alışverişlerini de etkiledi.

20.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:16

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle giderek yaygınlaşan online alışveriş sistemi, bayram alışverişlerini de etkiledi. Bayram alışverişindeki insan yoğunluğundan çekinenler şekerlemeleri internet üzerinden almaya yöneldi. Bir çikolata firmasının kurucu ortağı Seda Şahin, 'Şubelerimiz kapalı olduğu için satışlarımızı da internet pazarında sunuyoruz ve şu anda yoğun bir satış patlaması yaşadık. dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok alışkanlığımız değişti. Karantina sürecinde alışverişlerini markete gitmek yerine evden yapmayı tercih eden tüketiciler, online alışverişe yöneldi. Bu durum bayram çikolatalarını ve şekerlerini de etkiledi. Çikolata ve şeker üreticileri, bayramda ikram edilmek için alınan çikolata ile şekerleri internet üzerinden satışa sunmaya başlarken, online satış sistemi olmayan bazı geleneksel işletmeler ise çözümü telefonla sipariş alıp, kargo aracılığıyla müşterilerine ulaştırma yönteminde buldu. Bayram alışverişi nedeniyle oluşabilecek insan kalabalığından korktukları belirten vatandaşlar ise bayram çikolatalarını ve şekerlerini internet üzerinden alacaklarını söyledi.

'ÇİKOLATA İNTERNET ORTAMINDA YOĞUN BİR TALEP ALMAYA BAŞLADI

Koronavirüs nedeniyle ürünlerini internet üzerinden satışa sunduklarını ve yoğun talep olduğunu söyleyen bir çikolata firmasının kurucu ortağı Seda Şahin, şunları söyledi 'Koronavirüs sonrasında değişen tüketim ve satın alma alışkanlıkları, çikolata sektörünü de oldukça etkiledi. Bu yıl her yıldan farklı olarak hem maddi hem manevi anlamda farklı bir bayram yaşayacağız. Koronavirüs öncesinde satın alımlar sadece şubelerimizden gerçekleşiyordu. Ancak bu süreçte şubelerimiz kapalı olduğu için satışlarımızı da internet pazarında sunuyoruz ve şu anda da yoğun bir satış patlaması yaşadık. 25 TL ile 200 TL arasında çikolata paketlemesi yapabiliyoruz. Bu son iki aylık süreçte yaklaşık 500 kiloluk çikolata satışı gerçekleştirdik. Koronavirüs ilk başladığında tüketicilerimiz önce temel gereksinim ihtiyaçlarını karşıladı. Ancak evde kalma süreci arttıkça çikolataya, yani atıştırmalık gruba olan ihtiyaç da artmaya başladı. Bu yüzden de çikolata internet ortamında hiç görmediği kadar yoğun bir talep almaya başladı. Bayram döneminde, yani şu anda bizlere gelen yoğun bir talep var. İnsanların atıştırmalık gruba olan ihtiyaçları, sevdiklerine uzaktan da olsa aynı duyguyu yaşatabilmek ihtiyacı aslında bunu doğurdu.

FİYATLARDA KARGO ARTIŞI YOK

Satışların internet ortamına taşınması ve kargo maliyeti nedeniyle fiyatlarda herhangi bir artış olmadığını belirten Şahin, 'Biz herhangi bir kargo ücreti talep etmiyoruz. Çünkü burada en önemli amacımız Türkiye genelinde herkese sevdikleriyle birlikte uzaktan da olsa minik bir ikramıyla hatırlayıp mutlu edebilmek. O yüzden zaten zor durumda olan tüketicilerimiz için hiç artış gerçekleştirmedik, aynı düzen ve ücretlendirmeyle devam ediyoruz. Bizim şubelerimizle birlikte başlattığımız bir de iyilik hareketi projemiz var. Türkiye genelindeki 15 şubemizin bulunduğu illerde tüm sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak çikolata ve kahve dağıtıyoruz dedi.

'KARGO YOLUYLA MÜŞTERİLERİME İSTEDİKLERİNİ GÖNDERİYORUM

Online satış sistemi olmadığı için siparişleri telefonla alan ve müşterilerine kargoyla gönderen Eminönü'ndeki tarihi bir şekercinin işletmecisi Hakan Altan ise, 'Ramazan ayının sonunda bizimle ilgili günler var ama biz bu seneyi kaybettik. Bizi bekleyen bir bayram yok. Satışlarımız yok. Geleneksel şekerciyiz. Bizim arkamızda yatan en büyük faktör İstanbul'da ekmeğini kazananların Anadolu'da komşularını ziyarete gitmesi ama iller arasında ulaştırma yasağı var. Ben de kargo yoluyla müşterilerime istediklerini gönderiyorum. Onlar bana istediklerini söylüyorlar ve bankaya ödemelerini yapıyorlar. Ben de akabinde kargoyla gönderip onları arıyorum. Arayan olursa gönderiyorum ama ayın 23-24-25-26'sında yine kapalıyız. Bu mikroptan sağlıklı bir şekilde arınmak için ne gerekiyorsa yapalım, ben para kazanmışım ya da kazanmamış hiç önemi yok diye konuştu.

ONLINE SATIŞA DÖNMEMİZ GEREKİYOR

Eminönü'nde hem şeker ve çikolata imalatı hem de satışı yapan bir işletmenin sahibi de satışlarının çok düştüğünü ve online satış sistemine geçmeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu

'Bayram için lokumlar, çikolatalar ve şekerlemeler üzerine satış yapıyoruz. Önceki bayramlarda, bayrama bir-iki hafta kala içeride çalışan sayımız ona kadar çıkıyordu. Fakat şu süreçte koronavirüsten kaynaklı çalışanlarımız yok. Zaten koronavirüs sürecinde insanların sokağa çıkması da çok muhtemel değil. Bizim bu bayram için çok fazla bir beklentimiz yok. Bir dahaki bayram için ne olacağını da şu an öngöremiyoruz. Zaten satışlarımız bayağı azaldı. İmalat yaklaşık 1 aydır çalışmıyor. Hiç imalatımız yok, satışlarımızın da baya bir azalacağını düşünüyoruz. Artık online satışa dönmemiz gerekiyor. Bu bayram için yetişmeyecek ama önümüzdeki bayram için düşünüyoruz. dedi.

'İNTERNETTEN SİPARİŞ VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Bayram alışverişinde insan yoğunluğundan korktuğu için çikolatasını internet üzerinden alacağını söyleyen Rahim Tarı ise, 'Gönül isterdi ki normal şekilde, geleneklerimizden vazgeçmeyip alalım ama bu biraz zor görünüyor. İşin doğrusu internetten sipariş vermeyi düşünüyorum. İnternet derken de tabii ki her firmadan da değil. Öncelikli olarak güvenilir ve marka değeri olarak bildiğimiz bir ürün olması lazım. Virüs sebebiyle böyle alacağız. Diyelim ki sokağa çıkma yasağının olduğunu birkaç gün önceden de bilsek, her zaman son gün kaldığı ve işimizi genelde en sona attığımız için insan yoğunluğundan korkuyorum. Bu yüzden siparişi bu şekilde vermeyi düşünüyorum. Benim iki tane kızım var, o sebepten dolayı geleneklerimizi kendi aile içimizde şekerimizi yiyerek yapacağız dedi.

BAYRAM ÇİKOLATASI VE ŞEKERLERİNİN ONLİNE SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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