Bayraktar AKINCI B gökyüzüyle buluştu

Bayraktar AKINCI Tiha'nın bin 500 Hp'ye sahip olan B modeli ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Tiha'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluştu. 2 çarpı 750 HP olmak üzere toplamda bin 500 HP güce sahip olan Bayraktar AKINCI B sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek. Çorlu'da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B Tiha, 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI B ilk uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı.

BAYRAKTAR AKINCI C YOLDA

Envantere giren Bayraktar AKINCI A Tiha, 2 çarpı 450 HP olmak üzere toplam 900 HP güce sahip motorlarla görev yapıyor. Milli Tiha'nın yeni versiyonu Bayraktar AKINCI C versiyonu ise 2 çarpı 950 HP olmak üzere toplamda bin 900 HP motor gücüne sahip olacak. Bayraktar AKINCI C Tiha'nın da ilk uçuşunu yakın zamanda yapması hedefleniyor.

"DAHA GÜÇLÜ BİR VERSİYON"

Bayraktar AKINCI B'nin ilk uçuş testini yöneten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "AKINCI B toplamda bin 500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

6 AKINCI GÖREVDE

29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI Tiha, TSK tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar TSK envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

İKİ ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 2 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

100'E YAKIN BİLGİSAYARA SAHİP ROBOT UÇAK

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak AKINCI'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 1.5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

MİLLİ MÜHİMMATLARI KULLANIYOR

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği sağlıyor. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıdığı milli mühimmatlarla görev icra edebilen Bayraktar AKINCI, seyir füzesi atabilme yeteneği ile büyük bir güç çarpanı olacak. Bayraktar AKINCI TİHA, TÜBİTAK/SAGE ve Roketsan tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-T, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, NEB, SOM füzelerini kullanabilecek.

GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA

Bünyesinde EO/IR kamera, ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı, gelişmiş yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Bulundurduğu yapay zeka bilgisayarları vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabiliyor. Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemi'ne ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi, coğrafi bilgileri kullanarak çevresel farkındalık sağlıyor. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zeka sistemi, Bayraktar AKINCI'nın daha etkin kullanılmasını da sağlayacak.

SAVAŞ UÇAKLARININ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Milli olarak geliştirilen AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, taşıyacağı yerli hava-hava mühimmatları ile savaş uçakları F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek. Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.

TÜRKİYE İRTİFA REKORUNU KIRDI

Bayraktar AKINCI TİHA, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş testinde 38 bin 39 feet irtifaya çıkarak yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifa rekorunu kırdı.

3 BİN LİBRE İLE HAVALANDI

AKINCI, 10 Temmuz 2021 tarihinde ise gövde altında Nüfus Edici Bomba (NEB) takılı halde toplam 3 bin libre (Yaklaşık bin 360 kg) faydalı yük ile havalanmış ve 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirmişti.

TESLİMATLAR SÜRECEK

29 Ağustos 2021'de ilk kez güvenlik güçlerimizin envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA'lar için kursiyer eğitimleri ve seri üretim süreci devam ediyor. Bu kapsamda ilerleyen süreçte üretilen yeni hava araçları güvenlik güçlerine teslim edilecek.

(İHA)