Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası "arazi sanatı" yarışması düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası "arazi sanatı" yarışması düzenlenecek

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası 'arazi sanatı' yarışması düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Kültür Sanat

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, "Arazi Sanatı Projesi" kapsamında uluslararası yarışma düzenlenecek.

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde, "Arazi Sanatı Projesi" kapsamında uluslararası yarışma düzenlenecek.

En prestijli müzeleri belirleyen Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında, "2021 Silletto Ödülü"nü alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin Danışma Kurulu Üyesi Dr. Feride Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, arazi sanatının, sadece doğadaki malzemeler kullanılarak uygulanan bir sanat olduğunu belirtti.

Çelik, ilk kez 1960'lı yıllarda ABD'de ortaya çıkan arazi sanatının, sonraki yıllarda önce kamusal mekanlara daha sonraları ise müze ve galerilere girerek anlamını yitirdiğini vurguladı.

Unutulmaya yüz tutan bu sanat türünü dünyanın yaşadığı zorlu pandemi sürecinde, doğanın iyileştirici gücünden yararlanarak tekrar canlandırmak amacıyla, "Arazi Sanatı Projesi"ni başlattıklarını bildiren Çelik, uluslararası katılıma açık etkinliğin 3 hafta süreceğini aktardı.

Çelik, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek yarışmaya başvuruların 20 Ağustos'ta sona ereceğini ifade etti.

Projenin, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde yapılmasının da ayrıca önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Arazi Sanatı Projesi'nin, çevresiyle, kullandığı doğal malzemeleriyle, vizyonu ve misyonu ile Bayburt'un Beşpınar köyünde kurulan ve 2021 yılında 'kültür mirası' kategorisinde Avrupa'da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde olmasını özellikle tercih ettik. Ulusal ve uluslararası sanatçıların başvurularının değerlendirilmesinden sonra, jüri tarafından seçilecek sanatçılar müzemizde ve müzenin etrafındaki yörelerde zaman geçirerek sanatsal üretimlerini gerçekleştireceklerdir."

Arazi Sanatı Projesi Koordinatörü Furkan Yavuz ise proje ile uluslararası sanatçıları müzede ağırlamak istediklerini belirtti.

Yavuz, müzenin, Avrupa'da yılın müzesi seçilmesini uluslararası projeyle zenginleştirmek istediklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zaman-mekan ilişkisini kurmakta ve kültür derinliğini görünür kılmakta gösterdiğimiz başarı nedeniyle Avrupa Müze Forumu tarafından Avrupa'da yılın müzesi ödülü ile buluştuk. Uluslararası alanda gösterdiğimiz bu başarıyı ülkemizin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu amaçla başlattığımız proje ile uluslararası sanatçıları müzemizde, köyümüzde ve Bayburt'ta ağırlayarak ortaya koyacakları sanat eserlerini görünür kılarak Anadolu'nun güzelliklerini tanıtacağız."

Yarışmaya başvuru şartları, "www.kenanyavuzetnografyamuzesi.org" internet adresinden yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde uluslararası "arazi sanatı" yarışması düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:16:16. #1.16#

title