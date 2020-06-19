Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?
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Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?

Bayburt'ta düzenlenen festivaller nelerdir? Bayburtlu ünlüler kimler? İpek Yolu'nun kadim şehirlerinden olan Bayburt hakkında merak edilen her şey

Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?
19.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:25

Tarihi ve yemyeşil doğası ile asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İpek Yolu üzerinde bulunan şehir, stratejik konumu sebebiyle çok defa işgalle karşı karşıya gelmiştir. Çoruh Nehri'ne ev sahipliği yapan Bayburt, günümüzde su sporları yapanların uğrak noktası olmaktadır. Dede Korkut Türbesi'ne, yeraltı şehirlerine, mağaralara ev sahipliği yapan Bayburt'ta gezilecek yerler listemize göz atabilirsiniz.

BAYBURT'TA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Bayburt Kalesi

Bayburt Kalesi, Karadeniz'i Basra Körfezi'ne bağlayan önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunmaktadır. Şehrin kuzey kısmında yüksek kayalar üzerine inşa edilen kalenin hangi dönemde yapıldığı kesin değildir. Milattan sonra ilk yüzyıllar içinde yapıldığı tahmin edilmektedir.

İlk kez Ermeniler tarafından yapıldığı söylense de, Bağrat sülalesi döneminde de var olduğu belirlenmiştir. Bu dönem 885 - 1044 yıllarına denk gelmektedir. Bayburt Kalesi Romalılar, Ermeniler, Bizanslılar, Araplar ve Kommenosların hakimiyetinden sonra Türk topraklarına katılmıştır.

Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?

Sırakayalar Şelalesi

Sırakayalar köyünde yer alan şelale, köy içinde ve girişinde olmak üzere iki tanedir. Mesire alanı olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Kış aylarında buz tutan şelale, görsel şölene imza atmaktadır.

Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?

Korgan Köprüsü

Klasik Selçuklu köprü mimarisine sahiptir. İki gözlü olan Korgan Köprüsü, sivri kemerli bir yapıdadır. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunur ve o dönemde stratejik konumu çok önemliydi.

Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?

Bayburt Saat Kulesi

30 Ekim 1923'te yapımına başlanan Bayburt Saat Kulesi, 29 Ekim 1924'te tamamlanmıştır. Şehrin merkezinde bulunur. Tabur köylü Muhittin Usta'nın başlattığı inşaat, Rizeli İbrahim Usta tarafından tamamlanmıştır. Kuleye eklenen saatler ve makine aksamı Almanya'dan özel olarak getirilmiştir. 21 metre yüksekliğindeki saat kulesinin üst kısmına 41 basamaklı merdiven ile çıkılmaktadır.

Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?

Çımağıl Mağarası

Mağara içerisinde su birikintileri, sarkıtlar, dikitler, mağara çiçekleri, mağara incileri, traverten basamakları ve org desenli duvarlar bulunmaktadır. Doğal oluşumun sağladığı renk tonları güzel fotoğraflar çekmenizi sağlar. Aynı zamanda mağara içerisindeki atmosfer sebebiyle turist çekmektedir.

Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?

Helva Köyü Buz Mağarası

Şehir merkezine 33 kilometre uzaklıkta yer alan mağara içerisinde buz sarkıtlar, buz dikitler vardır. Buzun oluşum türlerine farklı örnekler göstermesi sebebiyle ziyaretçilerin dikkatini çeker.

Aydıntepe Yeraltı Şehri

Aydıntepe ilçesinde bulunan yeraltı şehri, yüzeyden yaklaşık 3 metre derinliktedir. Tüf içerisinde yer alan bölgede, hiçbiri yapı malzemesi kullanmadan sadece oymacılık ile yaşam oluşturulmuştur. Ana kayaya galeriler, tonozlu odalar ve diğer geniş mekanlar işlenmiştir. Havalandırma için de farklı kısımlar yapılmıştır.

Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?

Günümüzde hala inceleme amaçlı kazı çalışmaları devam etmektedir. Son yapılan çalışmalara göre, bölgenin Halde şehri olduğu tahmin edilmektedir. Burada Bizans döneminden kalma hristiyan mezarlıkları olduğu da göz önüne alındığında, baskı gören hristiyanların bu yeraltı şehrinde yaşamış olduğu tahmin edilmektedir.

Şehit Osman Türbeleri

Merkeze yakın bir konumda olan türbeler, Saltuk kumandanlarından Mengüç Gazi'nin kız kardeşine ve erkek kardeşi Osman'a ait olduğu biliniyor. Şehit Osman Türbeleri'nin kitabeleri günümüze sağlam bir şekilde ulaşamamıştır. Etkileyici bir taş işleme örneği olan türbeler, sarı taştan yapılmıştır.

Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?

Dede Korkut Kümbeti

Yıldırım veya Masat adıyla anılan köyde bulunan kümbet, yörede "Ali Baba" veya "Korkut Ata" adıyla da anılır. Dokuzuncu yüzyıl eserlerindendir.

Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?

BAYBURT'TA NELER YAPILIR?

Aslandağı Mesire Alanı Bayburt'un piknik ve mesire alanı olan yerdir.

Kop Dağı Kış ve Kayak Sporları Merkezi 6 ay boyunca kış sporları yapmak için elverişlidir.

Çoruh Nehri'nde su sporları yapmadan dönmemenizi tavsiye ederiz.

BAYBURT'TA NE YENİR?

Süt Böreği

Tel Helvası

Bayburt Lor Dolması

Galacoş

Eşki Lahana

Tatlı Çorba

Yalancı Dolma

BAYBURT'UN NESİ MEŞHUR?

Ehram ve Ehram Ürünleri

Bayburt'ta neler yapılır? Bayburt'ta gezilecek yerler nereler? Bayburt'un nesi meşhur?

Bayburt Balı

BAYBURT FESTİVALLERİ

Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni

Geleneksel Tuzlu Su Festivali

BAYBURTLU ÜNLÜLER KİMLER?

Hakan Çalhanoğlu

Eşref Ziya Terzi

Vasip Şahin

Abdurrahim Dursun

Gamze Özçelik

Kahraman Tazeoğlu

Mehmet Çelik

Serdar Orçin

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