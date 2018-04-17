Bayburt'ta Çiftçiler, Hibe Edilen Hayvanları Almak İstemedi

Bayburt'ta çiftçiler, hibe edilen hayvanları almak istemedi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan ' Genç Çiftçiler' projesi kapsamında çiftçilere hibe edilen büyükbaş hayvanlar teslim edildi. Çiftçiler, piyasa değerinden daha düşük olduğunu öne sürdükleri hayvanları teslim almak istemedi, duruma tepki gösterdi. Yetkililerin 'Teslim alınmayan hayvanlar yedeklere verilecek' şeklinde uyarısı üzerine çiftçiler hayvanları teslim aldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsaldaki genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla başlattığı 'Genç Çiftçiler' projesi kapsamında, büyükbaş hayvancılık alanında hibe almaya hak kazanan çiftçilere hayvanları teslim edilmeye başlandı. Çiftçiler, dağıtılan hayvanları, cinslerinin farklı ve piyasa değerinin düşük olduğunu iddia ederek almak istemedi. Çiftçiler, yetkililerin 'Teslim alınmayan hayvanlar yedeklere verilecek' şeklinde uyarısı üzerine hayvanları teslim aldı.

'YAZIK, GÜNAHTIR'

Hayvanları görünce şok olduklarını belirten çiftçi Zeki Kalkan, Devletimiz bu hakkı bizlere tanımış. 'Simental' cinsi geleceği söylenmişti. Bu cinsin tanesi 5 bin lira. Buraya gelen hayvanların tanesi ise en fazla 2 bin liradır. Yazık, günahtır. Bu devletimizin parası 1-2 kişiye peşkeş çekiliyor. Bunu istemiyoruz. Çoğumuz bu hayvanları almak istemiyor diyerek tepki gösterdi.