BAYBURT Kop Dağı Tüneli'nin yüzde 58'i tamamlandı Kop Dağı Tüneli'nin yüzde 58'i tamamlandıBAYBURT - Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı'nda yapımı süren 6500 metre uzunluğundaki tünel projesinin yüzde 58'i tamamlandı.

Kop Dağı Tüneli'nin yüzde 58'i tamamlandı

BAYBURT - Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı'nda yapımı süren 6500 metre uzunluğundaki tünel projesinin yüzde 58'i tamamlandı. Tünelle birlikte kış aylarında geçit vermeyen Kop Dağı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında tünelin 6,9 kilometrelik kısmı tamamlandı. 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'ndaki tünel tamamlandığında hem bölgedeki ticarete hem de turizmin gelişmesine katkı sağlayacak. Yapımına 5 yıl önce başlanan ve toplam 700 milyon liraya mal olacak çift tüplü tünel, 13 kilometre olacak. Özellikle kış aylarında geçit vermeyen ve araçların yolda kaldığı Kop Dağı, tünellin tamamlanmasıyla korkulu rüya olmaktan da çıkacak.

'BAYBURT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE'

Yüzde 58 fiziki gerçekleşme sağlanan tünelde inceleme yapan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti. Battal, 'Böyle büyük bir projeyi hayata geçirmek için ekiplerimiz yoğun bir çaba harcıyor, ülkemiz açısından gurur verici bir proje oldu. Kop Dağı Tüneli, Bayburt için de çok önemli bir projedir. Tünelde yüzde 58 fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda. Tünel sayesinde Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlanacak. Bu güzergah aslında, stratejik bir nokta ve bu yolun en geçilmez noktası da Kop Dağı mevkisidir, tünel sayesinde Kop Dağı'nı geçmek daha kolay olacak" dedi.

'CİDDİ JEOLOJİK PROBLEMLERLE KARŞILAŞTIK'

Çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğini belirten Yüklenici Firma Koordinatörü Ufuk Mintaş da 'Tünel içerisinde ciddi jeolojik problemlerle karşılaştık ancak bu sorunları aşmak ve tüneli seyahate hazır hale getirmek için mücadele ediyoruz. Şu anda 6 bin 900 metre ilerleme sağladık, fiziki olarak yüzde 58 bir gerçekleşme oldu. Tünelimiz çift tüp olmak üzere her tüp 6 bin 500 metredir ve toplamda 13 kilometrelik bir tünelimiz var. Bu tüneli en kısa sürede tamamlamak için ciddi bir mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA