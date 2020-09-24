Bayburt Kalesi çinilerine kavuşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayburt Kalesi çinilerine kavuşuyor

24.09.2020 08:45 | Son Güncelleme: 24.09.2020 08:49
Bayburt Kalesi çinilerine kavuşuyor

Bayburt'ta, tarihi Bayburt Kalesi surları üzerinde geçmişte yer alan 800 yıllık çini süslemeleri, 10 santimetrekarelik kırık örnekten yola çıkılarak yeniden üretildi.

Bayburt'ta, tarihi Bayburt Kalesi surları üzerinde geçmişte yer alan 800 yıllık çini süslemeleri, 10 santimetrekarelik kırık örnekten yola çıkılarak yeniden üretildi. Hazırlanan proje ile çiniler kalenin geçmiş dönemlerdeki görünümüne uygun olarak yerlerine konulacak.

Geçmişi milattan önce 3 binlere dayanan ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde üzerine yapılan çini süslemeleri dolayısıyla 'Çini Maçin' ismiyle de anılan tarihi Bayburt Kalesi'nde zamanla yok olan çini süslemeleri yeniden surlara yerleştiriliyor.

Bayburt Valiliği tarafından hazırlanan proje ile daha önce surlar üzerinde yer alan ve zamanla tahrip olan farklı renk ve boyuttaki çiniler, aslına uygun şekilde yeniden üretilerek yerlerine konulmaya başlandı. Çinilerde, ilahi ve sonsuz aşk temalarının İslamiyet öncesi Türk kültürüyle harmanlandığı 'Allah', 'Sonsuzluk, 'Haşhaş', 'Kuş Palmet' ve 'Gökyüzü Hayat' motifleri benimsendi. Yaşam arasındaki bağları var oluş, sonsuzluk ve ilahi aşk döngüsü içerisinde yorumlayan çiniler taşıdığı anlamlarla da dikkat çekiyor.

Çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Kalesi'nin daha önceleri üzerindeki Çini süslemeleri dolayısıyla Çini Maçin Kalesi olarak da anıldığını söyledi. Vali Epcim bugün itibariyle başlayan çalışmalar neticesinde Bayburt Kalesi'ni 800 yıllık tarihe sahip çinileriyle yeniden buluşturduklarını anlattı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Bayburt Kalesi'nin önemli bir turizm durağı haline geleceğini aktaran Vali Epcim, "Bayburt Kalesi'ni çinileri ile buluşturduğumuzda Bayburt'un kültürel derinliğine, zamanın mekandaki sürekliliğine hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Bayburt'umuza hayırlı olsun." dedi.

Bayburt Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Bayburt Müze Müdürlüğü tarafından çinilerin aslına uygun şekilde üretimi ve yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yaklaşık iki yıl sürdü. Yetkililer, çinilerin renk, boyut ve desenlerinin doğru biçimde saptanmasına yönelik antik kaynaklar, çini yuvaları, kazılardan elde edilen seramik parçalar ve sur yüzeyinde kalan 10 santimetre karelik kırık parçadan yola çıktı. İncelemeler sonucu farklı renk ve motiflerde karar kılındı. Üzerlerinde Türk İslam medeniyetinden ince detaylar barındıran çinilerin üretimi için de İznik tercih edildi.

Büyük özen gerektiren çalışmalar yetkililer gözetiminde gerçekleştiriliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hanife Müge Anlı Seda Sayan Halil Sezai
Spor Babel Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Sergen Yalçın
Daha Fazla Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayburt Kalesi çinilerine kavuşuyor - Bayburt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 08:49:34. #1.14#
title