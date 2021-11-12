Batman'da deprem simülasyon tırında farkındalık eğitimi

BATMAN (AA) - Batman'da vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

Turgut Özal Bulvarı'nda vatandaşların ziyaretine açılan tırda minik öğrenciler ve vatandaşlar deprem simülasyonu ile depremi yaşadı, AFAD görevlileri tarafından deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

AFAD Batman İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Hüseyin Yıldırım, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini söyledi.

Yıldırım, "Eğitimlere yönelik çalışmalarımız yıl başından beri devam ediyor. Farkındalık oluşturduğumuza inanıyoruz." dedi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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