BATMAN (İHA) - Batman'da 170 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

BATMAN Batman'da, 170 bin öğrenci ile 10 bin öğretmen, 15 günlük tatile girdi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, verilen karneler ile sona erdi. Bu gün başlayacak yarıyıl tatili, 6 Şubat Pazar günü bitecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sonunda Batman Valisi Hulusi Şahin öğrencilere karne dağıttı. Kültür Mahallesinde bulunan Vakıfbank Anadolu Lisesinde gerçekleşen karne dağıtım törenine Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Naci Şemdinoğlu, Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Şahin, çocuklara iyi tatiller dileğinde bulunarak, öğrencilerin velilerine selam gönderdi. Kısa sohbetin ardından, öğrencilere karne ve hediyelerini dağıtan Vali Şahin,, karne dağıtım töreninden sonra, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Tüm öğretmenlere iyi tatiller dileyen Vali Şahin, eğitimde gösterdikleri özveriden dolayı hepsine teşekkür etti.

Karne dağıtım töreninde konuşan Vali Şahin, "Bu lisemiz yeni bir lise. İlk defa karne alıyor çocuklarımız. Vakıfbank tarafından şehrimize hibe edildi ve milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da uzun yıllar atıl olan bir okuldu. Çok güzel bir eğitim yuvası olarak bugün itibariyle hizmet vermeye devam ediyor. Çocuklarımızın karnelerini dağıttık. Tüm Türkiye'de, olduğu gibi Batman'da da binlerce çocuğumuz karnelerini aldılar ve yarıyıl tatiline çıkıyorlar. Ben tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Velilerimize, çocuklarımızı fazla sıkmamalarını, bu 15 gün içerisinde onların dinlenmelerine fırsat vermelerini tavsiye ediyorum. Ama dijital platformlardan fazla bilgisayar oyunundan uzak durmakta fayda var. Moral depolayarak ikinci yarıyıla sağlıklı güçlü ve enerjik olarak hep birlikte başlayacağız" dedi.