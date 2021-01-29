Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskoposuna tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskoposuna tepki

29.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:16
Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskoposuna tepki

YUNANİSTAN'da Başpiskopos İeronimos'un İslam ve Müslümanlara yönelik açıklamasına tepkiler sürüyor.

YUNANİSTAN'da Başpiskopos İeronimos'un İslam ve Müslümanlara yönelik açıklamasına tepkiler sürüyor. Batı Trakya Türkleri, "Bu açıklamaları kınıyoruz ve Yunanistan'ın resmen soruşturma açması gerekiyor" diyerek Başpiskopos'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Batı Trakya Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Ayasofya Camii yakınında basın açıklamasını okuyarak, var olan azınlık haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirtti. Hüseyin, "Yunan kilisesinin geçen hafta içerisinde Yunanistan Başpiskoposu tarafından bir televizyon programında yapılan açıklamalar bizleri hayret içerisinde, büyük bir üzüntü içerisinde bıraktı. Bizler Müslüman olarak yaşadığımız ülkenin içerisindeki çoğunluğa ait dini liderin İslamiyet'e ilişkin açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

"YUNANİSTAN BAŞPİSKOPOSU İERONİMOS'UN İSLAM DÜNYASI VE MÜSLÜMANLARDAN ÖZÜR DİLEMELİ"

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam Dünyası ve Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Hüseyin, "Yunan Başpiskoposu 'İslam dini bir siyasi partidir. Bu siyasi partinin müritleri ise Müslümanlardır, inananlardır. Kendileri de yayılmacı bir anlayışı benimsiyor' diyerek bu sözleri hiç çekinmeden televizyon ekranlarında ifade etti. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam dünyasından özür dilemesi gerektiğini düşünüyor ve bunu talep ediyoruz. Aynı zamanda Yunan anayasasına göre de suç olan ve soruşturulması gerekilen bu dini ayrımcılık noktasındaki ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"BASKILAR HAT SAFHADA DEVAM EDİYOR"Azınlık haklarından asla vazgeçmeyeceklerini ve Yunan anayasasına göre Başpiskopos hakkında resmen soruşturma açılması gerektiğini aktaran Hüseyin, "Camilerimize, vakıflarımıza, inanç merkezlerimize, müftülerimize ve kurumlarımıza karşı saldırılar hunharca devam ediyor. Baskılar hat safhada devam ediyor. Hak, hukuk ve adalet içerinde orada gasp edilmiş haklarımızın iadesiyle huzur ve barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bizim karşıtlığımız olan İstanbul Rumları'nın dini cemaat lideri sayın Bartholomeos'a da buradan seslenmek istiyorum. Her zaman kendisini iyi bir Türk vatandaşı olduğunu ifade eden Bartholomeos çıkıp burada, bizim olduğumuz yerden çağrıda bulunmalıdır. Yunanistan kilisesinin başpiskoposu İslam dünyasından özür dilemelidir. Dilemek zorundadır. Bu çağrıyı yapmak zorundadır diye düşünüyoruz. Bizler Batı Trakya Türkleri olarak mevcut haklarımızı gerek Yunan vatandaşlığımızdan kaynaklı haklarımızı gerekse azınlık haklarımızı alana kadar, sonuna kadar mücadelede kararlıyız" diye konuştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak Bozkuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Özcan Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batı Trakya Türklerinden Yunan Başpiskoposuna tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 21:24:27. #1.15#
title