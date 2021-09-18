Batan tekneden kurtulan kadın, çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalışırken yaşamını yitirdi

Mariely Chacon ve ailesi 3 Eylül günü ıssız bir ada olan La Tortuga'ya bir tekne gezisi organize edildi. Aynı rotada onlarla birlikte başka bir tekne daha seyahat halindeydi. Gezi başladıktan kısa süre sonra, teknelerden birinde elektrik arızası olduğu bildirildi. Tekne arızayı giderdikten sonra yeniden yola çıktı ancak şiddetli dalgalar arasında kalan gemi ikiye bölündü. Yolcular denizde 70 mil açıkta kaldı.

ÇOCUKLARINI EMZİREREK HAYATA TUTTU

Altı yaşındaki oğlunu ve iki yaşındaki kızını hayatta tutmak için çaresizce çabalayan anne çocuklarını emzirerek hayatta tuttu. Yetkililerin aktardığı bilgiye göre hayatta kalabilmek için kendi idrarını içti. Tüm kurtulma çabalarına rağmen, Bayan Chacon şiddetli sıcak çarpması ve dehidrasyon sonucu yaşamını yitirdi.

ÖLÜ ANNELERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR

Talihsiz annenin emzirmeye başvurduğu sırada dehidrasyonun tetiklendiği ve bu sebeple de organ yetmezliği yaşadığını kaydedildi. Gemi kazasından dört gün sonra çocuklar, küçük bir cankurtaran sandalında ölü annelerinin cesedine sarılmış halde bulundu. Venezüella'nın başkenti Karakas'taki bir hastaneye götürülen çocuklar burada birinci derece yanıklar, dehidrasyon ve travma sonrası stres nedeniyle tedaviye alındılar.

3 KİŞİ KAYIP

Çocukların 25 yaşındaki dadısı Veronica Martinez de gemi enkazından sağ çıktı. Boş bir buz kutusunda bulunan genç kadın yüksek düzeyde dehidrasyon, uyuşukluk ve travma sonrası stres bozukluğundan tedavi görüyor. Yetkililer, çocukların babası Remis Clambor ve teknede bulunan diğer üç kişiyi henüz bulamadı. Anne Chacon için 11 Eylül'de Venezuela'da cenaze töreni düzenlendi ve YouTube'da yayınlandı. Burada birçok kişi kadına fedakarlığı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.

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