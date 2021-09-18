Batan tekneden kurtulan kadın, çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalışırken yaşamını yitirdi - Haberler
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Batan tekneden kurtulan kadın, çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalışırken yaşamını yitirdi

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Venezuela'da ıssız bir adaya gezinti düzenleyen tekne battı. Kazadan kurtulan bir kadın, ölmeden önce çocuklarını hayatta tutmak için elinden geleni yaptı. Talihsiz kadının çocuklarını emzirdiği, emzirebilmek için de kendi idrarını içtiği ifade edildi. İki küçük çocuk, 4 gün sonra annelerinin cansız bedenine sarılı halde bulundu.

Mariely Chacon ve ailesi 3 Eylül günü ıssız bir ada olan La Tortuga'ya bir tekne gezisi organize edildi. Aynı rotada onlarla birlikte başka bir tekne daha seyahat halindeydi. Gezi başladıktan kısa süre sonra, teknelerden birinde elektrik arızası olduğu bildirildi. Tekne arızayı giderdikten sonra yeniden yola çıktı ancak şiddetli dalgalar arasında kalan gemi ikiye bölündü. Yolcular denizde 70 mil açıkta kaldı.

Altı yaşındaki oğlunu ve iki yaşındaki kızını hayatta tutmak için çaresizce çabalayan anne çocuklarını emzirerek hayatta tuttu. Yetkililerin aktardığı bilgiye göre hayatta kalabilmek için kendi idrarını içti. Tüm kurtulma çabalarına rağmen, Bayan Chacon şiddetli sıcak çarpması ve dehidrasyon sonucu yaşamını yitirdi.

Talihsiz annenin emzirmeye başvurduğu sırada dehidrasyonun tetiklendiği ve bu sebeple de organ yetmezliği yaşadığını kaydedildi. Gemi kazasından dört gün sonra çocuklar, küçük bir cankurtaran sandalında ölü annelerinin cesedine sarılmış halde bulundu. Venezüella'nın başkenti Karakas'taki bir hastaneye götürülen çocuklar burada birinci derece yanıklar, dehidrasyon ve travma sonrası stres nedeniyle tedaviye alındılar.

Batan tekneden kurtulan kadın, çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalışırken yaşamını yitirdi

Çocukların 25 yaşındaki dadısı Veronica Martinez de gemi enkazından sağ çıktı. Boş bir buz kutusunda bulunan genç kadın yüksek düzeyde dehidrasyon, uyuşukluk ve travma sonrası stres bozukluğundan tedavi görüyor. Yetkililer, çocukların babası Remis Clambor ve teknede bulunan diğer üç kişiyi henüz bulamadı. Anne Chacon için 11 Eylül'de Venezuela'da cenaze töreni düzenlendi ve YouTube'da yayınlandı. Burada birçok kişi kadına fedakarlığı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.

Batan tekneden kurtulan kadın, çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalışırken yaşamını yitirdi
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