Başkentteki tarihi çeşme ve türbeler için restorasyon çalışması başlatıldı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkentin tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan restorasyon projesi kapsamında Kalecik, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı tarihi çeşme ve türbelerin yenilenmesi için çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve çevre ilçelerde tescillenmiş türbe, çamaşırhane ve tarihi çeşmeleri gün yüzüne çıkarmak için hazırlanan restorasyon projesi kapsamında, ilk etapta Kalecik, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerindeki atıl ve harabe halde bulunan kültürel mirasların aslına uygun ve özgün dokusu korunarak restore edilmesi hedefleniyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca hazırlanan proje esas alınarak, Polatlı Gedikli Mahallesi'ndeki "Hasan Ali Ağa Çeşmesi", Kahramankazan Yassiören Mahallesi'ndeki "Yassıören Çamaşırhanesi ve Çeşmesi" ile Polatlı'daki "Karacaahmet Türbesi" ve Kalecik'teki "Kazancı Baba Türbesi"nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, restorasyon projeleri hazırlanırken akademisyen ve tarihçilerin makale ve çalışmalarından faydalandıklarını ifade ederek şunları belirtti:

"Yaptığımız restorasyon çalışması sıradan bir fiziki imalat, inşaat değil. Biz burada tarihe dokunuyoruz. Bunlar birer tarihe saygı projesidir. Karacaahmet ve Kazancı Baba Türbelerini işlevine uygun olarak restore ettikten sonra hem burada yaşayanlara saygımızı göstermek hem de gelecek nesillere aktararak ülke genelinde toplumumuzun belleğinde yer etmesini sağlamak istiyoruz."