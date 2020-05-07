Başkentte "sokak pazarı" dönemi

Ankara'nın Mamak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, semt pazarları artık sokaklarda kuruluyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, semt pazarları artık sokaklarda kuruluyor.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, semt pazarlarında oluşan yoğunluğu azaltmak için ilçe genelindeki 12 mahallede haftanın belirli günlerinde sokak pazarları kurulmaya başlandı.

Uygulama ile koronavirüs nedeniyle evlerinde yaşamını sürdüren vatandaşlara kapısının önünden alışveriş yapma imkanı sağlanıyor.

Akdere Mahallesi'ndeki sokak pazarında inceleme yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, salgının yayılmasını engellemek amacıyla sokak pazarı uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Köse, "Esnafımız tezgahlarını açmadan önce alanımızda titizlikle tedbirlerimizi aldık. Sokak pazarlarımızda hiçbir karışıklık, yığılma yok. Her iki esnaf arasında en az üçer metre mesafeyi korumaya çalıştık. Virüs tehlikesi geçtikten sonra, daha önce olduğu gibi gerek ilçemizde bulunan gerekse ilçe dışından gelen bütün pazarcı esnafımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sokak pazarlarının adresleri şöyle:

Pazartesi: Şahapgüler-Kıbrısköy-Diriliş Mahallesi

Salı: Ekin-Cengizhan-Tuzluçayır Mahallesi

Çarşamba: Akdere-Balkiraz Mahallesi

Perşembe: Tepecik Mahallesi

Cuma: Mutlu-Misket-Balkiraz Mahallesi

Kaynak: AA