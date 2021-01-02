Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu
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Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

02.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:35

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü bulundu.

Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

AİLELERİ FENALAŞTI

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu
Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu
Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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