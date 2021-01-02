Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (3) Görgü tanıklarının açıklamaları
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Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (3) Görgü tanıklarının açıklamaları

02.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:32

Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri Görgü tanıklarının açıklamaları Cenazelerin çıkarılması Gençlerin yakınlarının ağlaması ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri
Görgü tanıklarının açıklamaları
Cenazelerin çıkarılması
Gençlerin yakınlarının ağlaması ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu. (3)

Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (3) Görgü tanıklarının açıklamaları
Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (3) Görgü tanıklarının açıklamaları
Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (3) Görgü tanıklarının açıklamaları
Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (3) Görgü tanıklarının açıklamaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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