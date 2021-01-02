Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (3) Görgü tanıklarının açıklamaları
02.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:32
Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri Görgü tanıklarının açıklamaları Cenazelerin çıkarılması Gençlerin yakınlarının ağlaması ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.
Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri
Görgü tanıklarının açıklamaları
Cenazelerin çıkarılması
Gençlerin yakınlarının ağlaması ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren