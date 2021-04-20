Başkentte 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya Biontech aşılarından istediğini olabiliyor.

Ankara Şehir Hastanesine gelen 55 yaşındaki Aycan Batımor, aşı uygulamasının ardından hiçbir sıkıntı hissetmediğini belirterek, sırası gelen herkesi, bir an önce aşı olmaya çağırdı.

58 yaşındaki Erhan Batımor da aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Biontech aşısını tercih ettim ama diğer aşının da faydasının aynı olduğuna inanıyorum. Sırası gelenlerin bir an önce aşısını olmasını istiyorum. Çünkü bu dertten ancak bu şekilde kurtulabileceğiz." diye konuştu.

Aşı olan 59 yaşındaki Serhat Güllü de randevusunu almasının ardından kolaylıkla aşı yaptırdığını söyleyerek, "Dün saat 22.00'de, bugün saat 13.30 için randevumu aldım. Hastaneye geldiğimde hemen sıramı aldım ve aşımı oldum. Şu an kendimi iyi hissediyorum, herhangi bir problemim yok." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının sona ermesinin tek yolunun aşılama olduğuna inandığını söyleyen Güllü, "Aşı olmadan koronavirüsten kurtulabilmemiz mümkün değil. Onun için herkese ivedilikle aşı olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Güllü, aşı olurken hiçbir acı, sızı yaşamadığını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul