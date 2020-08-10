Başkent'te trafik yoğunluğunu azaltacak projeler hızla ilerliyor
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Başkent'te trafik yoğunluğunu azaltacak projeler hızla ilerliyor

- Başkent'te trafik yoğunluğunu azaltacak projeler hızla ilerliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında trafik yoğunluğunu azaltacak kavşak, köprü, yol yapım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

10.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:37

- Başkent'te trafik yoğunluğunu azaltacak projeler hızla ilerliyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında trafik yoğunluğunu azaltacak kavşak, köprü, yol yapım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Etimesgut İstasyon Caddesi'nin trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Türk Kızılayı Caddesi'nde başlattığı çalışmaları hızlandırırken, Ayaş Yolu Ovaçay üzerinde gerçekleştirilecek olan köprü çalışması nedeniyle trafik akışı iki ay boyunca yan yoldan sağlanacak.

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yeni yol açım, kavşak, köprü ve yol genişletme projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu azaltmak için başlattığı Türk Kızılayı Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 esasına göre devam eden yol yapım çalışmaları sırasında trafik güvenliğini tehlikeye sokmamak amacıyla 30 Haziran'dan itibaren trafiğe kapattığı Türk Kızılayı Caddesi'nin tekrar trafiğe açılmasına sayılı günler kaldı.

Ağustos ayının sonunda tamamlanacak

Başkent'in farklı bölgelerde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak projeleri birer birer uygulayan Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Ankara ve Etimesgut istikametlerinde yapılacak köprülü kavşaklar sayesinde kesintisiz trafik akışını sağlamayı amaçlıyor.

Trafik ışıklarının kaldırılacağı güzergahta Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Kızılay Binası ile Eski Hava Hastanesi önüne yapılan 2 adet köprülü kavşak inşaatını Ağustos ayının sonuna kadar tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Vatandaş ve esnaftan başkan yavaş'a teşekkür

Etimesgut ve Sincan ilçesinde yaşayan vatandaşların bitmesi için gün saydığı projenin günlük ilerleme süreci ile ilgili Büyükşehir Belediyesi led ekranlar aracılığıyla vatandaşları bilgilendiriyor.

Bölgenin trafik yoğunluğunu azaltacak proje hakkında görüşlerini paylaşan esnaf ve vatandaşlar hızla ilerleyen çalışmalar için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundular:

-İsmet Kabasakal: "Etimesgutluların yıllardır beklediği ve trafiği oldukça rahatlatacak olan bu büyük projeyi gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

-Zafer Sağlam: "Yaklaşık 15 senedir burada oturuyorum. Sabah ve akşam trafiğimiz çok yoğun ve yorucu geçiyor. Yıllardır beklediğimiz bir projeydi. Bölge halkı olarak çok memnunuz. Emeklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."

-Bülent Yıldırım: "Esnaf ve vatandaş yıllardır bu yolun yapılmasını bekliyordu çünkü trafikte geliş gidişlerde çok sıkışıklıklar oluşuyordu. Bölge halkı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden çok memnunuz. Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkürlerimi sunuyorum."

-Murat Göğebakan: "Ankara Büyükşehir Belediyesinin burada yapmış olduğu çalışmadan çok memnunuz. Geçici bir sıkıntı çekiyoruz ama olsun. Sayın Mansur Yavaş'ın ne zor şartlar altında çalıştığını biliyoruz bölge halkı olarak hizmetlerinden de memnunuz. Başarılarının da devamını diliyoruz."

-Sadık Köse: "Sincan ve Etimesgut halkı bu bölgede yaşanan trafik sıkıntısından dolayı yıllardır büyük zorluklar yaşadı. Bu projenin bir an önce bitmesi bölge halkını oldukça rahatlatacaktır. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum."

-Selin Altun: "Dolmuşla işe gidip geliyorum. Alternatif güzergahlar süre olarak bizi oldukça yıpratıyordu. Bu projenin bitmesiyle bölge halkı çok rahatlayacak. Mansur Yavaş başkanımızı çok seviyorum ve inanıyorum ki Ankara için çok daha güzel projeler yapacaktır."

Ayaş Yolu'nun bir bölümü trafiğe kapatıldı

Başkent'i daha yaşanabilir hale getirmek için hayatı kolaylaştıran, sürüş güvenliğini artıran yeni yol yapım çalışmalarını devreye sokan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent-Ayaş Yolunu 23 günde trafiğe açarak yol genişletme çalışmalarını tamamladı.

Emniyet şeridi ile birlikte 5 şeritten oluşan 6 bin metrelik yol trafiğe açılırken, Ankara-Ayaş ve Ayaş Ankara istikametinde Ovaçay üzerinde gerçekleştirilecek olan köprü çalışması nedeniyle iki ay boyunca trafik akışı yan yollardan sağlanacak. 90 metre uzunluğunda iki ayrı köprünün yapılacağı noktada çalışmalar tamamlandığında yollar gidiş-dönüş 4 şeritten oluşacak.

Başkent'te trafik yoğunluğunu azaltacak projeler hızla ilerliyor

Kaynak: İHA

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