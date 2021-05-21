Başkent'in yeni sembolü Cumhuriyet Kulesi'nde hummalı çalışma
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Başkent'in yeni sembolü Cumhuriyet Kulesi'nde hummalı çalışma

Başkent'in yeni sembolü Cumhuriyet Kulesi'nde hummalı çalışma
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Mahallesi'ne inşa edilen Cumhuriyet Kulesi inşaatında denetimlerde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Mahallesi'ne inşa edilen Cumhuriyet Kulesi inşaatında denetimlerde bulundu. Altınok, "Ankara'yı ayaklarımızın altına serecek olan kulemizin yapımına aralıksız devam ediyoruz. Eserimiz Ankara'yı 186 metreden temaşa etme imkânı sunacak ve Başkent'imizin sembolü olacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılını da temsil edecek olan kulemiz şehrimizin marka değerini artıracak." dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin inşaat çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok burada çalışan personellerle bir araya geldi. Cumhuriyet Kulesi'nin içinde bulunacak olan bölümlerle ilgili çalışanlardan bilgiler de alan Altınok, kulenin açılışının önümüzdeki yıl gerçekleştirileceğini belirtti.

"TARİHTEN İZLER YER ALACAK"

Cumhuriyet Kulesi'nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili bilgiler de veren Altınok şunları aktardı:

"Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında bir cam fanus içerisinde döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara'ya hâkim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu ve spor merkezi gibi birbirinden farklı hizmet mekânları yer alacak. Ziyaretçilerimiz burada 600 metrekareden fazla alana sahip Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Kulemizin içinde Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören'in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan paraşütle atlama noktası da kulemizde yer alacak. "

Kaynak: Bültenler

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