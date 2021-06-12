Başkanlardan Erzurumlular'a ziyaret
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Başkanlardan Erzurumlular'a ziyaret

Başkanlardan Erzurumlular'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Pati Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve beraberindeki heyet, Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği'ne iadeyi ziyarette bulundu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Pati Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve beraberindeki heyet, Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği'ne iadeyi ziyarette bulundu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Pati Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok, Hasan Karabacak, Ali Saruhan ve Şaban Cineviz, Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Ferman Durmaz ve yönetim Kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Başkan Oral, İlçe Başkanı Zafer ve meclis üyeleri, samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulundular. - YALOVA

Başkanlardan Erzurumlular'a ziyaret
Başkanlardan Erzurumlular'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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