Başkanımız, Milletvekilleri ile Esnafı Ziyaret Etti
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Başkanımız, Milletvekilleri ile Esnafı Ziyaret Etti

Başkanımız, Milletvekilleri ile Esnafı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, farklı zamanlarda Şahinbey İlçesi'ndeki esnafları AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte ziyaret etti.

Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, farklı zamanlarda Şahinbey İlçesi'ndeki esnafları AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte ziyaret etti.

Vatandaşla her zaman iç içe olan ve sık sık esnaf ziyaretleri yapan Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile birlikte Tüfekçi Yusuf Bulvarı esnafını ziyaret ederken, AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte Türkmenler ve 25 Aralık Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ettiler.

Esnaf ve Vatandaş Belediyemizin Çalışmalarından Memnun

AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, esnaf ile yeniden bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirterek "Pandemi nedeniyle bir süredir esnafımızı ziyaret etme şansımız olmamıştı. Esnaflarımız çok şükür dükkanlarını açıyor ve bizde onları ziyaret ediyoruz. Belediyemizin yaptığı hizmetlerle ilgili görüşlerini alıyoruz. Bu konuda hem vatandaşların hem de esnafımızın büyük bir memnuniyeti ile karşılaştık. Ziyaretler esnasında esnafımızın taleplerini de dinledik. Çocuklarda spor ayakkabısını, tabletini, kitaplarını ve bisikletini almış aileler bu anlamda çok memnun. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek esnafımız ve vatandaşımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Pandemi Sürecini Aşı ile Atlatabiliriz

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, sağlıklı günlerde bir araya gelmek için vatandaşların aşı yaptırmaları gerektiğini belirterek "Milletvekillerimiz Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti İl Başkanımız Eyüp Özkeçeci ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanımız Hasan Teke ile birlikte değişik mahallelerimizde esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Ziyaret sırasında esnafımızı, vatandaşlarımızı ve çocukları dinledik. Hepsi de çalışmalardan memnun. Çocuklarımız özellikle tatile girerken almış oldukları spor ayakkabısı, tatil kitapları ve altı takdiri olan öğrencilere vermiş olduğumuz bisiklet sayesinde güzel bir tatil geçiriyorlar. İnşallah bundan sonrada sağlıkla daha güzel günlerde bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Bunun için aşılama süreci de büyük bir önem arz ediyor. Ben kendim üçüncü aşımı da oldum. Vatandaşlarımıza bu konuda tavsiyelerimizi de iletiyoruz. Toplumsal bağışıklık için aşımızı mutlaka olmamız gerekiyor. Böylece pandemi belasından kurtulduğumuzda çok daha güzel ve sağlıklı günlerde birlikte olacağız" dedi.

Sorunları Binada Değil Sahada Çözüyoruz

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke vatandaşların ve esnafın sorunlarını sahada gezerek çözdüklerini belirterek "AK Parti İlçe Başkanlığı olarak Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte Cumhurbaşkanımızın talimatı ile sahadayız. Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Onların sorunu bizim sorunumuz. İlçe binasında oturarak sorunları çözmüyoruz. Sahaya inerek, sorunları yerinde görerek ve dinleyerek vatandaşımızın yanında oluyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında Hükümetimizin ve Belediye Başkanımızın hizmetleri vatandaşlarımız nezdinde karşılık bulmuş bundan çok çok memnunuz. Tüm vatandaşlarımız teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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