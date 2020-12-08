- Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu
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- Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu

08.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:55

- Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu Başkan Zolan: "Ne yapıyorsak sizler için, Denizlimiz için yapıyoruz" Anafartalar, Karşıyaka, Aktepe ve Deliktaş mahallelerinin ulaşımında can damarı olan Şeyh Bedrettin Caddesi'ndeki geçici asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan...

- Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu

Başkan Zolan: "Ne yapıyorsak sizler için, Denizlimiz için yapıyoruz"

DENİZLİ - Anafartalar, Karşıyaka, Aktepe ve Deliktaş mahallelerinin ulaşımında can damarı olan Şeyh Bedrettin Caddesi'ndeki geçici asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, "Ne yapıyorsak sizler için, Denizlimiz için yapıyoruz" dedi.

Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka'nın bir kısmı ve Deliktaş Mahallesi'nin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştiren, bölgeyi ilk kez yağmur suyu hatlarıyla buluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kış mevsiminde daha güvenli ve konforlu ulaşımı için ana arterlerde başladığı geçici asfalt çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda Anafartalar, Karşıyaka, Aktepe ve Deliktaş Mahallelerinin ulaşımında, Şeyh Bedrettin Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceledi. Vatandaşlar kış mevsimi öncesi yapılan yatırımdan memnun olduğunu dile getirerek, Başkan Zolan'a ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Bölgedeki altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Başkan Zolan, özellikle kış mevsiminde vatandaşların daha konforlu ulaşımı için başladıkları geçici asfaltlama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesi gayret gösteriyoruz"

Çalışmaların etap etap ilerlediğini kaydeden Başkan Zolan, "İnşallah burada yaptığımız güzellikler de bir bir ortaya çıkacak. Asri Mezarlığa ulaşımda ana arter olan ve yoğun bir şekilde kullanılan Şeyh Bedrettin Caddesi'ne Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak geçici asfaltımızı döküyoruz. Altyapı çalışmalarımızdan vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ne yapıyorsak sizler için, Denizlimiz için yapıyoruz" dedi.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybı riskinin en aza indirilmesi ve trafik işaretlemelerin eksiksiz tamamlanması çalışmaları kapsamında, altyapı bölgesinde geçici asfaltın tamamlandığı Şehit Er İlker Kocabıyık Caddesi ile Şeyh Bedrettin Caddesi'nde yol çizgisi çalışması yaptı.

- Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu
- Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu
- Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu
- Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu
- Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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