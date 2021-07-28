BAŞKAN YILMAZ VE BAŞKAN ORKAN'DAN ANKARA'DA KURTDERE DAVETİ
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BAŞKAN YILMAZ VE BAŞKAN ORKAN'DAN ANKARA'DA KURTDERE DAVETİ

BAŞKAN YILMAZ VE BAŞKAN ORKAN'DAN ANKARA'DA KURTDERE DAVETİ
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BAŞKAN YILMAZ VE BAŞKAN ORKAN'DAN ANKARA'DA KURTDERE DAVETİ 6-7-8 Ağustos tarihlerine yapılacak olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

BAŞKAN YILMAZ VE BAŞKAN ORKAN'DAN ANKARA'DA KURTDERE DAVETİ

6-7-8 Ağustos tarihlerine yapılacak olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu. Başkanlar, bakanlar, siyasetçiler ve yöneticileri güreşlere davet ettiler.

Bu yıl 61. si düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 6-7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Yüzlerce güreşçinin er meydanına çıkacağı güreşler öncesi Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile Güreş Ağası Abdullah Altıntaş, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundular. Ziyaretlerde Başkan Yılmaz, Başkan Orkan ve Altıntaş, kırmızı dipli mum ile bakanlar, siyasetçiler ve yöneticileri geleneksel güreşlere davet ettiler.

İlk ziyaret Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz'e yapıldı. Camgöz ardından başkanlar sırasıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'yı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ve son olarak ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret ettiler.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada; "Ankara'da bir dizi ziyarette bulunduk. Değerli bakan ve yöneticilerimizi 6-7-8 Ağustos'ta düzenleyeceğimiz Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'ne davet ettik. Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın şehri Karesi'mizde bu önemli değeri yaşatıp ata sporumuza sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Yücel Yılmaz Başkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yağlı güreşleri dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Yılmaz, "Kırkpınar'dan sonra Türkiye'nin en önemli ikinci organizasyonu olarak değerlendirilen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, Balıkesir için önemli bir etkinlik. Hedefimiz Balıkesir'i güreşin başkenti haline getirmek" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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