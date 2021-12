BAŞKAN YILMAZ: "ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

HATAY (Habermetre) - Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü Suat Ünlü'nün ev sahipliği yaptığı toplantıya katılım gösterdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Hatay Başmüdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, TMO Bölge Müdürü Suat Ünlü, HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, Ticaret Müdürlüğü temsilcisi Burhan Kahraman, Hatay Fırıncılar Odası Başkanı Nasrettin Bucak, İskenderun Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Senöz, ticaret odası temsilcileri, fırıncı esnafı ve üreticiler katıldı.

Esnafın ve vatandaşın taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini her zaman ilk ağızdan dinleyerek, çözümü için çalışmalarını sürdüren Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz: "Antakya'mızda hizmet veren her bir esnafımız bizim için çok değerli, her daim esnafımızın yanındayız. Fırıncı esnafımız, üreticilerimiz ve bizleri bir araya getiren toplantıda esnafımızı ve dolayısıyla vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler üretmek için istişarelerde bulunduk. Bu anlamda esnaf ve vatandaşımızın sorunlarını dinleyen, çözüme kavuşturma gayreti gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey halkımız, üretici esnafımız ve ülkemiz için. " dedi.

Yayın Tarihi :

15 Aralık, 2021

