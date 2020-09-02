Başkan Yılmaz, 500 gününü değerlendirdi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, geride kalan hizmet süresinde yapılan çalışmaları ve gelecekte yapılacak projeleri değerlendirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, geride kalan hizmet süresinde yapılan çalışmaları ve gelecekte yapılacak projeleri değerlendirdi.

Görevinde 500 günü geride bırakan Başkan Oktay Yılmaz, geride kalan süreçte hayata geçirilen projeler, uygulanan yönetişim anlayışı ve gelecek ile ilgili hedeflerini değerlendirdi. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, temel önceliklerinin mali disiplini sağlamak olduğunu vurgulayarak, şehrin ihtiyaçlarını vatandaşların talepleri ve beklentileri doğrultusunda ortak akılla tespit ettiklerini söyledi.

Geride kalan 17 aylık dönemde enerjilerinin büyük bir bölümünü, ilçenin makus talihi haline gelen plansız yapılaşma ve sağlıksız şehirleşmenin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harcadıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mülkiyet meselesi kaynaklı plan uygulama iptalleri dönüşüm süreçlerini sürekli sekteye uğrattı. Modern, güvenli şehirlerin olması gereken yerlerde sosyal donatı alanları yetersiz, ulaşım ağları eksik, ekonomik değeri olmayan çöküntü bölgeleri oluştu. Yaptığımız çalışma ve istişareler sonrasında bu sorunun ancak bir kanun düzenlemesi ile çözüme kavuşabileceği sonucuna vardık. Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüşmelerde bulunduk. Bu çalışmalarımız sonucunda İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'nde değişiklik yapılmasına öncülük ederek, kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin hazırlanarak çıkartılmasına da katkı sağladık. Bu yasal düzenlemeler, parsel bazında iptale sebep olan mülkiyet sorunlarının çözümü için elimizi güçlendirdi. Yıldırım'da ve Türkiye'de yılları bulan zaman kaybının önüne geçilerek tekrar tekrar uygulama yapma dönemi de sona ermiş oldu" dedi.

Yıldırım'ın geride kalan 40-50 yılda aldığı yoğun göç sonucu yaşadığı kontrolsüz şehirleşme sebebiyle şehrin geleceğinin önündeki en büyük engel haline gelen plansız yapılaşmayı ve sağlıksız yapıları ilçenin gündeminden çıkaracak tarihi adımlar attıklarını işaret eden Başkan Yılmaz, "Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Hacivat, Yavuzselim ve Çınarönü mahalleleri ile bütüncül bir yaklaşım oluşturulması, mülkiyet sorunlarının giderilmesi ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için riskli alanda ve riskli alan dışındaki sit alanından çıkarılan 103 hektarlık alanda imar planı ve uygulamasını tamamlayarak Şirinevler Mahallesi'nin geleceğini kurtaracak adımları atıyoruz. 75. Yıl, Esenevler ve Yiğitler mahallelerimizdeki 44.5 hektarlık alanda hemşehrilerimiz için modern yaşam standartlarına alt yapı oluşturacak ve kentsel dönüşüme kolaylık sağlayacak çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bununla birlikte Değirmenönü ve Karapınar mahallelerindeki 232 hektarlık alanda sürdürdüğümüz imar planı çalışmaları ile bölgede kentsel dönüşümün önünü açacağız" diye konuştu.

Yıldırım'da kentsel dönüşümü zaman kaybetmeden hayata geçirmek için Türkiye'ye örnek olacak bir projenin hazırlıkları içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Mevlana Mahallemizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kapsamında geçtiğimiz yıl anahtar teslimini yaparak Hüma Hatun evlerinde yeni bir hayatın kapısını aralamıştık. Şehrimizin Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde, 1. derece deprem kuşağında olduğu unutulmamalı. Zaman kaybetmeden güvensiz konutların yerlerine yıkılıp yenilerinin yapılması olası bir büyük depremde can ve mal kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda dönüşüme gerçek anlamda örnek olacak ve Bursa'nın tarihi kimliğine de uyumlu olacak bir kentsel dönüşüm projesi hazırlığı içerisindeyiz. Mevlana Mahallemizde 7. etap olarak adlandırdığımız bölgede bir proje gerçekleştiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Bursa'ya geldiğinde bunun müjdesini vermişti. Proje hazırlıklarında son aşamaya geldik. Daha önceki uzlaşma görüşmelerinde vatandaşlarımızın yüzde 40 civarında uzlaşma görüşmelerine katıldığını gördük. Buradaki vadeyi 2 yıldan 10 yıla çıkararak uzlaşma oranımızı da yüzde 90'a çıkardık. İnşallah Bursa'da örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesini hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ulaşım nefes alacak

Birçok şehrin olduğu gibi Yıldırım'ın da öncelikli çözüm bekleyen meselelerinden birisinin ulaşım olduğuna işaret eden Başkan Oktay Yılmaz, "Mevcut yollarımız, artan nüfus ve bunun beraberinde trafik yoğunluğuna cevap vermekte zorlanıyor. Bunu çözmek adına yeni yatay ve dikey arterlerin açılması gerekiyor. Yunus Emre Bulvarı'nı Özdilek Caddesi'ne bağlayacak yolun 700 metrelik ilk etabının açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmangazi ve Yıldırım'ı birbirine bağlayan Yunus Emre Bulvarı, hem Yakın Çevre Yolu'na hem de Ankara Caddesi'ne bir alternatif teşkil ediyor. Ancak bu yol Yunus Emre Spor Kompleksimizin önünde son buluyor. Araçlar buradan Yakın Çevre Yolu'na veya Ankara Caddesi'ne yönelmek zorunda kalıyor. Bu da zaten yoğun bir trafik akışı olan bu yollarımızdaki yoğunluğu daha da arttırıyordu. Polis Okulu Kavşağı'ndan Hastane Caddesi'ne olan bağlantıyı da tamamlayarak hem Eski Fakülte Kavşağı'nı rahatlatmış, ulaşımı kolaylaştırmış olacağız. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin altından geçen Erdoğan Caddesi'nin Esenevler Kavşağı'na bağlanması da öncelikli çalışmalarımızdan birisi olacak. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile açılacak yeni aks ile birlikte Polis Okulu Kavşağı başta olmak üzere bölgedeki trafik yoğunluğu azalacak" şeklinde konuştu.

Sosyal belediyecilik farkı

Yıldırım'da sosyal belediyecilik hizmetlerini, insanlara hakkaniyetle ulaşmayı amaçladıkları bir çalışma alanı olarak gördüklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Yardım konusu insanların ihtiyaçlarını karşılama hususunda hassas olunması gereken bir çalışma yapmayı gerektiriyor. 2019 yılının Nisan ayından bu yana 13 bin 815 aileye gıda yardımı yaparken, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda desteği sağlandık. Aynı dönemde çocuklar başta olmak üzere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ve Bir Bot Bir Mont Projesi kapsamında 5 bin 685 kişiye giysi desteğinde bulunduk. Bu dönemde 22 bin 180 kişiye çorba dağıtımı da gerçekleştiren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 52 bin 511 kişiye de sıcak yemek teslim etti. Engelli vatandaşlarımızın da taleplerini geri çevirmeden, 66 tekerlekli sandalye ve 34 hasta yatağı desteği sağladık. Koronavirüs sürecinde sosyal yardımlaşma çalışmalarımızı arttırarak sürdürdük. Bu minvalde sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalarımıza değil ihtiyaç sahibi ailelerimize de yardım elimizi her daim uzattık. Sıcak yemek, gıda ve ekmek dağıtımı noktasında Yıldırımlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olarak bütün hayırseverlerimizle iş birliği içerisinde hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ettik. Sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız değil ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimizin sorunlarını gidermeye çalıştık. Sadece kuru gıda sağlama noktasında değil evlerinde yemek yapamayan büyüklerimiz için aşevimizi de onların hizmetine sunduk. Bu kapsamda 10 bin 568 kişiye hayırseverlerin de desteği ile hazırlanan gıda kolileri teslim ettik. Sokağa çıkmaları kısıtlanan kimsesiz, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 16 bin 17 aileye 37 bin 451 kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptık. Bunun yanında yine ihtiyaç sahibi 7 bin 800 kişiye çorba dağıtımı, 52 bin 511 kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Pandemiye karşı öncelikli risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların sağlığının korunması adına 17 bin 698 kişiye maske ve kolonya desteği sağladık" şeklinde konuştu.

İş garantili meslek eğitimi

Yıldırım'da ciddi anlamda bir iş gücü olduğunu, işsizlerin iş garantili eğitimler almaları için önemli bir merkezi hayata geçirmeye hazırlandıklarının altını çizen Başkan Yılmaz, "Gençlerimize bir sosyal yardımda bulunmaktan ziyade, onların birer altın bilezik sahibi olmalarını, meslek edinmelerini önemsiyoruz. Daha önce İŞKUR ve BTSO ile yaptığımız ortak protokol gereği Yıldırım İstihdam Ofisimizi açmıştık. Şimdi ofisimizi genişleterek burada vereceğimiz hizmetimizi daha yaygın hale getiriyoruz. İnşa çalışmalarımızı sürdürdüğümüz alanda 2 atölye binamızı gerçekleştiriyoruz ve yeni derslikler, seminer salonlarıyla beraber yaklaşık 8 birim daha istihdam merkezimize ilave ederek gençlerimizin hem iş bulmaları hem de meslek edinmeleri noktasında önlerini açmaya gayret ediyoruz. Yıldırımlıların desteği ile çalışmalarımızı ilçeye değer katmak için sürdüreceğiz. Bundan önce olduğu gibi sonraki dönemde de mali disiplini elden bırakmadan, hemşehrilerimizden aldığımız güç ile çalışacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA