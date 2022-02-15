Başkan Yıldırım'dan ASKF ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yıldırım'dan ASKF ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Yıldırım'dan ASKF ziyareti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'u ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'u ziyaret etti.

Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Yıldırım'a AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk eşlik etti. Sporu Bilecik'te daha iyi yerlere getirmek için üzerlerine düşen görevlere hazır olduklarını belirten Başkan Yıldırım, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora yönlenmesinde pay sahibi olan ve sosyal faaliyetlerle gençlere sahip çıkan ASKF Başkanı Nusret Tosun ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ASKF Başkanı Nusret Tosun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yıldırım'a hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Başkan Yıldırım'dan ASKF ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Milletvekili, Selim Yağcı, AK Parti, Bilecik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title