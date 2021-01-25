Başkan Yazıcı : Son nefesimize kadar yardım etmekten vazgeçmeyelim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Yazıcı : Son nefesimize kadar yardım etmekten vazgeçmeyelim

25.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:44
Başkan Yazıcı : Son nefesimize kadar yardım etmekten vazgeçmeyelim

Tuzla Belediyesi, Türk Kızılay'ı ve HAYAD Derneği işbirliğiyle Suriyeli mültecilere gıda kolisi ve giyecek yardımı yaptı.

Tuzla Belediyesi, Türk Kızılay'ı ve HAYAD Derneği işbirliğiyle Suriyeli mültecilere gıda kolisi ve giyecek yardımı yaptı. Yardımların dağıtıldığı sırada görüntülü arama gerçekleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gerçekten yüreklerin burkulduğu ama yardımlar ile beraber bazen insanların eksiklerini tamamlayarak mutluluğa ulaştığı bir nokta. Siz sıfır noktasında olduğunuzu söylüyorsunuz ama bence sizler zirvedesiniz" dedi.

Tuzla Belediyesi, Türk Kızılayı Tuzla Şubesi ve HAYAD Derneği'nin işbirliğiyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Kaletepe ve Torun mahallerinde çadırda yaşayan savaş mağduru Suriyelilere gıda kolisi ve giyecek yardımında bulundu. Tuzla Belediyesi adına dağıtımları Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömekçi, Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Mehmet Metin, HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı ve çok sayıda gönüllü gerçekleştirdi. Ayrıca Tuzla Belediyesi'nin destekleri ile yapılan ve içerisinde, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle ailelerini kaybeden çocukların yaşadığı yetimhanede de çocuklara yiyecek dağıtımı yapıldı. Kaletepe'de bulunan bir mülteci kampında dağıtım yapan ekibi telefon ile arayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İnşallah en kısa zamanda o zulümden kurtulur kardeşlerimiz. Biz de böyle bir yardımı başka yerlere kanalize ederiz. Ama yardım etmekten son nefesimize kadar vazgeçmeyelim" dedi.

"BU İŞ GÖNÜL İŞİDİR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ben gerçekten teşekkür ediyorum. Siz oradayken evden bağlanmaktan hicap duyuyorum. İstanbul'da işlerim vardı. Siz gittiniz, tüm arkadaşlarım oradalar. Orada bulunmayı çok isterdim. Orada bir defa emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten yüreklerin burkulduğu ama yardımları ile beraber bazen insanların eksiklerini tamamlayarak mutluluğa ulaştığı bir nokta. Siz sıfır noktasında olduğunu söylüyorsunuz ama bence sizler zirvedesiniz. Rabbim öncelikle dünyanın en güzel fiili olan yardım etmeyi başaran bütün kardeşlerimden razı olsun. Kızılay'ımızdan yardımsever vatandaşlarımızdan, yardımsever iş adamlarımızdan, emeği geçen herkesten, oradaki HAYAD Derneği'nin oradaki yaptıklarından ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu iş gönül işidir. Bu imece ile halledilir. Hep beraber, millet olarak bize yakışanı yapıyoruz. Rabbim İnşallah en kısa zamanda o zulümden kurtulur kardeşlerimiz. Biz de böyle bir yardımı başka yerlere kanalize ederiz. Ama yardım etmekten son nefesimize kadar vazgeçmeyelim." dedi.


Başkan Yazıcı : Son nefesimize kadar yardım etmekten vazgeçmeyelim
Başkan Yazıcı : Son nefesimize kadar yardım etmekten vazgeçmeyelim
Başkan Yazıcı : Son nefesimize kadar yardım etmekten vazgeçmeyelim
Başkan Yazıcı : Son nefesimize kadar yardım etmekten vazgeçmeyelim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ünal Karaman Ali Şansalan Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yazıcı : Son nefesimize kadar yardım etmekten vazgeçmeyelim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:45:30. #1.15#
title