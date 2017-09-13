Başkan Yağcı, Yol Sorununu Gidermek İçin İncelemelerde Bulundu

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Osmangazi Mahallesinde Karayolları kamulaştırma alanı içerisinde yer alan ve vatandaşların mağduriyet yaşadığı yola ilişkin çözüm bulunması amacıyla incelemelerde bulundu.



Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bener Yanar'ın da bulunduğu incelemelerde Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, vatandaşlarını mağduriyetini giderme adına hangi çalışmaların yapılabileceği hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında bir açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Uzun zamandır gündemde olan ve bazen de hemşehrilerimizin ısrarla dile getirdiği Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesinde bulunan alanda, ilgili birimdeki arkadaşlarla birlikte incelemelerde bulunduk. Ancak yerin Karayolları kamulaştırma alanı içerisinde kaldığını arkadaşlarımız yaptıkları ölçümlerde tespit ettiklerini belirtti. Ama bizler vatandaşlarımızın devam eden günlük hayatlarını kolaylaştırma noktasında bir çalışmayı yapmaları noktasında gerekli talimatları verdik. Belediye sorumluluk sahasında olmamasına rağmen oradaki sıkıntıyı en azından geçici olarak gidermek noktasında bir çalışma gerçekleştirme kararı aldık. Böylece buraya ilişkin sıkıntıyı da en aza indirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK