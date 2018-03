Başkan Yağcı, İsim Vermeden Sert Eleştirdi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, isim vermeden bağımsız belediye meclis üyesi ile eski belediye başkanını eleştirdi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2013 yılında kentin çeşitli yerlerine yapılan su depolarının ücretlerinin abonelere yansıtılmasının son günlerde kamuoyunda büyük tepki toplamasıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Yağcı, Bilecik'te yayın yapan 'www.bilecikolay.com' adresli yerel bir internet sitesinde belediyeyi eleştirir nitelikte açıklamada bulunan Bilecik Belediyesi Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Yeşil ve Anavatan Partisi'nden (ANAP) 18. ve 19. dönem Bilecik Milletvekili ve Bilecik Eski Belediye Başkanı Mehmet Seven'i isim vermeden eleştirdi. Başkan Yağcı, su depolarının ücretlerinin abonelere yansıtılmasına ilişkin Bilecik Belediyesi tarafından su abonelerinden alınacak olan katkı payının yasal olduğunu ve Sayıştay tarafından incelemeye alındığı söyledi. Buna ilişkin yapılan haberlerde kendisini üzen şeyler de olduğunu anlatan Başkan Yağcı, "Üzüldüğümüz nokta şu. Milletin emanetine dair sahip çıkamayan insanlar, millet adına söz konuşuyor. Yani kendilerini seçen oylara dair sahip çıkamayanlar onlara saygı göstermeyenler millet adına işte 'millet şöyle yapıyor, böyle yapıyor' diye konuşma cesaretinde bulunuyorlar. Bu noktalarda herkes önüne baksın. Millete ne derece saygı duyuyorsa o derece devam etsin" dedi.

"Bulanık suda balık avlamayalım"

Başkan Yağcı, Anavatan Partisi'nin 18. ve 19. dönem Bilecik Milletvekili ve eski Belediye Başkanı Mehmet Seven'in adını taşıyan Seven Pasajının yıkılarak yerinin ihale edilmesinin ardından "İhale şartnamesini açıklasın" eleştirisine karşın, "Son zamanlarda bazı dostlarımız bazı ağabeylerimiz bazı ihalelerin sözleşmelerini diğer şeylerini istiyorlar. Arkadaşlar herkes gelsin, hepsini burada gösterelim. Basına vermeyiz. Biz bizim belirgin şeylere açıklama yerlerimiz basın olmaz. Meclisimizde açıklarız. Şahıs gerçekten bizim de ağabeyimizdir, değerli bir büyüğümüzdür. İsterse gelir biz burada kendisine de gösteririz. Belediyenin mahremiyeti olan o zaman denetim kurullarına şunlara bunlara gerek yok. Bunlar denetlenebilir şeyler, Sayıştay denetiminden geçen olaylar. Her şeyi açıkladık biz zaten o işin özeti belli. Her şeyi içinde yüzde 50 yüzde 50 o ihaleyi yapmışız. İhaleye verdiğimiz firmadan arsa bedeli de almadık. Ne yapılırsa, kiraya verilirse yüzde 50'si belediyenin. Yer parası falan almadık. Daha önceki şartlarda çıkardığımız ihalede de alıcı çıkmadı dolayısıyla bunlardan saklı gizli diğer şeylerde kafamız gerisinde farklı bir hesabımız olmadı olmaz. Yani bu konulara ilişkin olarak bulanık suda balık avlamayalım. Yani herkes net olarak sorusunu sorsun biz de o sorulara cevap verelim. Hiç gocunmamız yok Allah'a şükür" dedi. - BİLECİK