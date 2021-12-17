Başkan Vekili Gülcan Kış, Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki Atatürk Konferans Salonu ve Atatürk Büstünün Açılışına Katıldı

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Tırmıl Sanayi Sitesi Yönetimi tarafından Tırmıl Sanayi Sitesi içerisine yaptırılan Atatürk Konferans Salonu ve Atatürk büstünün açılışına katıldı. Başkan Vekili Gülcan Kış, " Esnaf, bir kentin ekonomisine can veren en önemli kesimlerin başında gelmektedir" dedi.

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış'ın yanı sıra, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Tırmıl Sanayi Sitesi Başkanı İlhan Çokgün ve yönetim kurulu üyeleri ile Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da yer aldı.

"Dün olduğu gibi bugün ve yarın da hizmetlerimizi sürdürmek için çalışıyoruz"

Başkan Vekili Gülcan Kış, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, Tırmıl Sanayi Sitesi Atatürk Konferans Salonu ve Atatürk büstü açılışı ile Sanayi Sitesi'nin Genel Kurulu'nu gerçekleştirmek üzere bir arada bulunduklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyemizde; Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in başkanlığında görevi devraldığımız ilk günden itibaren kentimizin her noktasında ama her noktasında hizmetlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmenin gayreti içerisinde bulunuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da hizmetlerimizi sürdürmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda, ihtiyaçlar doğrultusunda Tırmıl Sanayi Sitemiz için de önemli bazı alt yapı çalışmalarımız ve yol çalışmalarımızı da gerçekleştirdik. Şu anda gündemimizde bulunan yol çalışmamız belki burada bulunan bütün esnafımızın da merak ettiği bir konu. O yolla alakalı da bu aşamada kamulaştırma çalışmalarımız hızla devam etmekte, sizi buradan bilgilendirmek istiyorum" dedi.

"Esnaf bir kentin ekonomisine can veren en önemli kesimlerin başında gelmektedir"

Görev alanlarına giren ne kadar sorun varsa bunları gidermenin asli görevleri olduğunu kaydeden Başkan Vekili Gülcan Kış, "Bizim için asıl önemli olan nokta şudur ki esnaf, bir kentin ekonomisine can veren en önemli kesimlerin başında gelmektedir. Bir kentin de belediye başkanı, o kentin esnafını ne kadar iyi tanıyorsa, o kentin esnafının sorunlarını ve sıkıntılarını ne kadar iyi biliyorsa hiç şüphesiz sorunlarının çözüm noktasında da kenti daha rahat yönetebilecektir. Kendisi de iş dünyasından biri olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer kentimizi çok iyi tanıyan bir yönetici olarak, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde her zaman esnafımızın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu düşünce ve yaklaşımla Mersin Büyükşehir Belediye bünyemizde 'Esnaf Masası' projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Esnaf Masamızın hayata geçmesiyle, Mersin'de iş yapan bütün esnafımızın, belediye ile olan iş ve işlemlerini hızlandırmış ve daha kısa sürede sorunların çözülmesine başlanmıştır. Vermiş olduğumuz bu desteğin ve katkıların sadece esnafımıza değil, aynı zamanda kent ekonomisine de yapılan katkılar olduğunu da burada belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Atatürk'ün bize en büyük mirası ise geleceğe taşınan düşünceleridir"

Tırmıl Sanayi Sitesi'nin gerek istihdam gerek kent ekonomisine sağladığı katkılarla çok önemli bir hizmeti yerine getirdiğini anlatan Gülcan Kış, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün açılışını yapacağımız Atatürk Konferans Salonu da Sanayi Sitemizin misyon ve çalışmalarına uygun, ihtiyaç ve beklentilerinin değerlendirileceği nice konukları ağırlayacak ve toplantılara ev sahipliği yapacaktır. Yine bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Atatürk büstü de çok büyük önem arz ediyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, hayatımız boyunca örnek aldığımız, ilkeleri ve fikirleri doğrultusunda hareket ettiğimiz tek liderimizdir. Bu ülkenin esnafı, işçisi, çiftçisi, sanayicisi, işvereni, siyasetçisi yani bu ülkenin her bireyinin Atatürk'e minnet borcu vardır. Atatürk'ün bize en büyük mirası ise geleceğe taşınan düşünceleridir. Bu vesile ile bu açılışı çok önemsiyorum, büyük gurur ve onur duyuyorum. Atatürk Konferans Salonu ve Atatürk büstünün yapılmasında emeği geçen başta Tırmıl Sanayi Sitesi Başkanımız İlhan Çokgün'e ve yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün yapılacak olan Tırmıl Sanayi Sitemizin Genel Kurul'unun da başarılı geçmesini diliyorum. Sanayi Sitemiz ve yönetimiyle bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. "

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Mersin'in kendine yeten ve üreten bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu konuda Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki tüm esnafımıza da teşekkür ediyoruz. Mali Genel Kurulu olacak. Onun da hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Böyle bir günde Atatürk büstünü açmanız bizleri gururlandırdı" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ise "Böyle güzel bir günde, böyle güzel bir amaç için böyle güzel bir eser için bir arada olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bütün Tırmıl Sanayi esnafına, sanayicisine, iş adamına, yönetimine, yönetim kurulu başkanına, kimler size destek olduysa emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Önemli olan esnafımızın huzur içinde dönemlerde faaliyet göstermesini sağlayabilmek"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, "Bizler esnaf olarak temsil ettiğimiz esnafımızın hak ve menfaatlerini korurken, onların çalışma alanlarını ve çalışma şekillerini düzeltme mücadelesi de veriyoruz. Burada da bir Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifimiz var. Yönetimi elinden geldiğince bu sanayinin gelişmesi ve esnafa daha iyi hizmet verme adına çaba sarf ediyor. Biz de daima yanlarındayız. Önemli olan esnafımızın huzur içinde ekonomik düzenin iyi olduğu dönemlerde faaliyet göstermesini sağlayabilmek" diye konuştu.

Tırmıl Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Çokgün, pandemiden dolayı 2 yıldır genel kurullarını gerçekleştiremediklerini ifade ederek, "Bugün hem Atatürk Konferans Salonu açılışımız, Atatürk büstümüz ve genel kurulumuzu birleştirelim, dostlarla bir araya gelelim istedik. Hepinize teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'a plaket takdimi yapıldı. Atatürk Konferans Salonu ve Atatürk büstünün açılışının ardından protokol üyeleri tarafından Konferans Salonu gezildi. Başkan Vekili Kış, salonun Sanayi Sitesi için büyük önem taşıdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 17. 12. 2021 08: 28: 01

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