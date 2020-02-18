Başkan Uysal, işadamlarıyla buluştu

18.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:39

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya İş İnsanları Derneği'nin (ANTİAD) Ferhat Yıldız başkanlığındaki yeni yönetimi ve kuruluş çalışmaları yeni tamamlanan Uluslararası İran İşadamları Derneği yönetim kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi.



Başkan Uysal, ilk olarak Uluslararası İran İşadamları Derneği'ni kabul etti. Dernek Başkanı Omid Shayesteh Ravesh, dernek ve çalışmaları hakkında Başkan Uysal'a bilgi verirken Başkan Uysal da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya'nın özellikle Nevruz tatili döneminde çok sayıda İranlı turisti ağırladığını belirten Başkan Uysal, "Yüksek turizm sezonu olarak değerlendirilen yaz ayları öncesinde, Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza gelen İranlı turistler kent ekonomisi anlamında önemli bir hareketlenme sağlıyor" diye konuştu. Bu turizm hareketliliğinin aynı zamanda iki ülke insanını birbirini tanımasına vesile olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Bu anlamda kurulan derneklerin de birbirimizi daha iyi tanımanın bir aracı olduğunu düşünüyorum" dedi.



Bu bağlamda Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yöreler Renkler Festivali'nde geçen yıl İran kültür gecesi düzenlediklerini sözlerine ekleyen Uysal, İran'ın dünya kültür tarihi için çok özel bir yere sahip kadim bir uygarlık olduğuna da dikkat çekti. Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak dünyanın farklı noktalarından kentleri, bu kültürel miraslarını paylaşmaları için Kaleiçi Old Town Festivali'nde buluşturduklarını belirterek bu yıl 15-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festival İran şehirlerini de görmekten mutlu olacaklarını ifade etti.



ANTİAD'la çok yönlü iş birliği



Uysal, İranlı iş insanlarıyla buluşmasının ardından Ocak ayında yaptığı genel kurulla Ferhat Yıldız'ın 5'inci dönem başkanlığına seçildiği ANTİAD yönetimiyle buluştu. Uysal, ANTİAD'ın yeni yönetimini kutlarken başarılı bir dönem geçireceklerinden hiç şüphesi olmadığını aktardı. ANTİAD'ın yeni dönem hedefleri arasında yer alan AR-GE ve Kuluçka Merkezi projelerini çok önemsediğini belirten Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde de bu çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Uysal, derneğin sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirterek, dernek ve belediye arasında gerek sosyal sorumluluk projelerinde gerekse iş dünyasını ilgilendiren diğer alanda çok yönlü bir işbirliğinin olanaklarına dikkat çekti. Ziyaretin sonunda Yıldız, Uysal'a 2020 Patara Yılı dolayısıyla hazırlanan bir çalışmayı takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA