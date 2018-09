Başkan Tok ve Köktaş, Geleceğin Sporcularıyla Buluştu

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cedit Ilıca Spor Kulübü tarafından organize edilen programda geleceğin sporcuları ile buluşarak, önerilerde bulundular.

Cedit Ilıca Spor Kulübü tarafından Gençlik Parkı içerisinde bulunan ve kısa bir süre önce İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından yenilerek kulübün hizmetine verilen halı sahada kahvaltı programı düzenlendi. Buluşmada selamlama konuşmasını gerçekleştiren Cedit Ilıca Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kumbasar spora ve sporculara sağladıkları katkılardan dolayı AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ederken, veliler adına konuşan Mevlüde Öztürk, "İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok tarafından çocuklarımızın kullanımı için yenilenerek tahsis edilen bu halı saha ve tesis için kendilerine çok teşekkür ederiz. Burada sadece çocuklarımız değil onlarla birlikte sporun heyecanını yaşayan biz büyükler de güzel bir birliktelik oluşturduk. Bizlere ve çocuklarımıza sağladığı destekler için tüm veliler adına emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Başkan Tok: "Çocuklarımız için ne yapsak az"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Gençlik Parkı içerisinde bulunan halı sahamızı yeniledikten sonra geçtiğimiz yıl genç sporcular yetiştirmesi için Cedit Ilıca Spor Kulübümüzün kullanımına tahsis etmiştik. Aradan geçen kısa bir süreden sonra bu güzel Pazar sabahında kahvaltı buluşmasında gördük ki sadece futbol branşında 400 minik yavrumuz sporla buluşurken aileleri ile çok güzel bir ortam tahsis edilmiş. Burada çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak ve güvende yaşarken bir yandan da geleceklerini daha sağlıklı hale getirecek spor faaliyetleri ve başarılarla özgüvenlerini de kazanıyorlar. Burada oluşturulan başarı ve birlik tablosu ve de çocuklarımızın gülen yüzleri bizim en büyük ödülümüz oluyor. Kısa süre içerisinde bu alan dışında 12 halı saha ve 62 çocuk parkımızı miniklerimizin hizmetine sunduk. Onlar için ne yapsak az düşüncesiyle hizmetlerimiz devam etmekte. Bu güzel buluşmada bizlere teveccühlerini ileten Kulüp Başkanımız Mehmet Kumbasar ve velilerimize teşekkür eder, minik sporcularımıza sağlıklı ve başarılı ömürler dilerim" diye konuştu.

Köktaş: "Önemli olan birlik ve kardeşlik"

Konuşmasında çocuklara nasihatlerde bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, "Bizleri bu sabah sizlerle buluşturan Cedit Ilıca Spor Kulübü'nün başta Başkan ve yöneticileri olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, Cenab-ı Allah bu huzur ortamını bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Önce her şey güven ve istikrar ile başlar. İnsanların mal ve can güvenliği ile başlar sonrası Allah'ın izni ile gelir. İşte bizler burada bir örneğini yaşıyoruz. Ben de bu mahallenin bir evladıyım. Şu önümüzdeki yoldan evime geçerken bu alanı hep görürdüm. En son gelip Belediye Başkanımız Erdoğan Tok burayı anlatınca bugün burası için istenilen bir hale geldi. Yeter ki huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik olsun. Gerisi mutlaka bugün, yarın yapılır. Önemli olan ülkemizin bekası ve geleceğidir. Burada kulüp yöneticileri çok önemli bir iş yapıyor. Her bir ailemizin çocuklarını, kendi çocukları gibi onları hayata hazırlıyorlar, spor kabiliyetlerini ortaya çıkarıyorlar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızda birkaç nasihatte bulunmak istiyorum. Mutlaka antrenörlerini iyi dinlesinler, eğitimlerini sakın ihmal etmesinler, beslenmelerine de önem versinler. Disiplini de elden bırakmazsanız başarılı olursunuz" şeklinde konuştu.

Cedit Ilıca Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kumbasar tarafından organize edilen buluşmaya ayrıca AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, İlkadım Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Yalçınkaya, ASKF Başkanı Şenel Aydın, veliler ve minik sporcular katıldı. - SAMSUN