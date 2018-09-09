Başkan Tok: "Memge, Gurur Kaynağımız"

Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) Aşçılık Kursu, eğitmenleri ve kursiyerleri ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "MEMGE Aşçılık Kursumuz istihdama sağladığı katkı ve Avrupa çapında yakaladığı başarı ile en önemli projelerimizden biri haline geldi" dedi.

İlkadım Belediyesi ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında; İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliğiyle yürütülen ve şu an 4. Dönemi devam eden MEMGE Aşçılık Kursu İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ağırladı.

"MEMGE büyüyerek devam ediyor"

MEMGE Aşçılık Kursu'nun hizmet sektöründe aranan kalifiye eleman için artık bir marka haline geldiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "MEMGE Aşçılık Kursumuzun açılışını yaparken başarılı olacağını tahmin ediyorduk. Ancak Lokantacılar Odası Başkanımız İsmail Balcı başta olmak üzere eğitmenlerimizin çabası ve kursiyerlerimizin başarısı ile tahminlerimizin çok üzerinde bir başarı yakaladık. Bu da her geçen gün talebin artmasını sağladı. Böyle yoğun bir talep varken bizlere de bu kursumuzu sürdürmek düşüyor. Bu kursumuzu her ziyaret ettiğimde kendimi dinlenmiş olarak hissediyorum. Burada hem samimi ortam hem de yakaladığımız başarı manevi olarak bizleri dinlendiriyor" dedi.

"En yüksek istihdam oranı MEMGE'de"

Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Tok, "MEMGE Aşçılık Kursumuz istihdamın yanı sıra kalifiye eleman yetiştirme açısından büyük bir eksiği tamamlıyor. Samsun'da hızla gelişen hizmet sektöründe kaliteli hizmeti yakalamak adına kalifiye eleman açığını kapatmak büyük bir öneme sahip. İşte bu kursta da proje ortaklarımızla birlikte yakaladığımız başarı geçtiğimiz yıllarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca da en iyi Avrupa Birliği Projesi ödülüne layık görüldü. Bu da demek oluyor ki burada harcadığımız emek ve çaba boşa gitmiyor. Kursumuzdan mezun olan gençlerimiz yüzde 80'leri geçen bir istihdam oranı ile hayata atılıyor, MEMGE gurur kaynağımız oluyor. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor kursiyerlerimize de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN