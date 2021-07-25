BAŞKAN TAVLI, TEMİZLİK İŞLERİ PERSONELLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, uzun kurban bayramı tatilinden dolayı ilçede yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışanları olarak, kurban bayramı tatili süresince ilçemizdeki temizlik çalışmalarında büyük bir gayret gösterdiniz. Vatandaşlarımızın mağduriyetle karşılaşmamaları için canla başla çalıştınız. Bu gayretlerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile kahvaltıda bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bayram tatili süresince gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Başkan Tavlı, "Kurban Bayramı süresinde ailenizle geçireceğiniz vakitten fedakarlık yaparak sahada gösterdiğiniz emeklerinizden ve gayretlerinizden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. " dedi.

-"Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"-

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci, programda yaptığı konuşmada, "Müdürlük olarak zorlu bir süreç geçirdik. Başkanımızda çalışma süresince hiçbir talebimizi esirgemedi. Bugünde kahvaltı programında bir aradayız. Sayın başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

-"Şehidimiz var, acı yaşıyoruz"-

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimizden dolayı Türkiye olarak acı yaşadıklarını ifade ederek, " Bugün Türkiye ve Ordu olarak acı yaşıyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde Akkuş Akpınar Mahallemizden Astsubay Çavuş Fatih Güney kardeşimizi şehit verdik. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Allah ülkemize böyle acıları yaşatmasın temennisinde bulunuyorum. " dedi.

-"Sizler bizim için kıymetlisiniz, çünkü sahadaki temsilcilerimizsiniz"-

Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin son derece önemli bir görev icra ettiklerini belirten Başkan Tavlı, personellerin geçmiş bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"2020 yılı kurbanında pandemi nedeniyle kırsalda çok daha fazla kurban kesimi olacağını öngöremediğimizden dolayı bir miktar sıkıntı yaşamıştık. Ama bu Kurban Bayramında tüm ekibimizle aldığımız tedbirlerle, bayramınızdan da ödün vererek, ailenizle geçirmeniz gereken zamanlarda, şehrimize ve hemşehrilerimize zaman ayırarak temizlik konusunda yüksek bir memnuniyet sağladık. Emeği geçen sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizin sahada yürüyüşünüz, davranışlarınız belediyeyi bağlamaktadır. Sizler bizim için kıymetlisiniz çünkü sahadaki temsilcilerimizsiniz, sahada her noktada sizler varsınız. Belediyemizi ve bu milleti temsil ettiğinizi asla unutmayın. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İşinizi layıkıyla yapmaya çalıştığınıza şahit oluyorum. Bizi sokakta güzel temsil eden bir ekipsiniz. Sizlerin derdi neyse bizimde derdimizdir. Sizleri aile bireyi olarak görmekteyiz. Her birinizden Allah razı oldun. Sizden tek isteğimiz bizleri sokakta mahcup etmemenizdir diyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum. "

Kaynak: Habermetre