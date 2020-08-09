Başkan Soyer Olivelo Fikir Projesi'nin ödül töreninde konuştu
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Başkan Soyer Olivelo Fikir Projesi'nin ödül töreninde konuştu

Olivelo-İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle aldı.

Başkan Soyer Olivelo Fikir Projesi'nin ödül töreninde konuştu
09.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:37

Olivelo-İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle aldı. Soyer, Olivelo projesi ile Avrupa'nın en geniş ve etkili ağı olma özelliğine sahip Europarc Avrupa Doğa ve Kültür Mirası Ağı'na üyelik için ilk adımların atılmış olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Olivelo - İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması Kolokyum ve ödül töreni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezinde yapıldı. Güzelbahçe'nin Yelki Mahallesinde yaklaşık 57 hektarlık alanda ekoloji öncelikli bir ortak yaşam alanı modeli oluşturulması amacıyla hayata geçirilen projenin ödül töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projeyle Avrupa'nın en geniş ve etkili ağı olma özelliğine sahip Europarc Avrupa Doğa ve Kültür Mirası Ağı'na üyelik için ilk adımların atılmış olduğunu söyledi.

"Kentlerin hızlı büyümesi nedeniyle doğa üzerindeki baskı arttı"

Projenin yapılacağı alanın "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statüsünde bulunduğunu kaydeden Başkan Soyer, bölgenin kentle bütünleşmesini sağlamak için bu yarışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Soyer, kentlerin çok hızlı büyümesi sonucu doğa üzerinde artan baskıların, kent ile doğal-kırsal çevre arasındaki alanların korunmasını zorunlu kıldığını aktardı. Bu alanların, kent sağlığının temininde hayati bir rol üstlendiklerini vurgulayan Başkan Soyer, "Bu alanlarda sürdürülebilir ve bütüncül bir planlama yaklaşımımız, kır ile kentin kopmaya başlayan binlerce yıllık ilişkisini ve ekosistem bütünlüğünü, şehrimizde yeniden inşa etmemizi sağlıyor" dedi.

"Zeytin üretim alanlarında güçlü bir koruma sağlanacak"

İzmir'de, Körfez etrafında yoğunlaşan kentsel dokunun, bir tampon veya sınır olmasının ötesinde, aktif bir yaşama ve koruma alanı olarak birbirine bağlanmasını amaçladıklarını ifade eden Tunç Soyer, böylelikle kırsal alanın, kent ile bütünlüklü bir ekolojik ağ oluşturmasını sağlamak istediklerini belirtti. Başkan Soyer şöyle konuştu: "Bu proje sayesinde bir yandan şehrimizin Akdeniz havzasındaki en önemli kimliklerinden birini oluşturan zeytin üretim alanlarında güçlü bir koruma sağlarken, öte yandan bu alanın Avrupa Bisikletli Turizm Ağı, EuroVelo ile entegre edilmesini mümkün kılacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi; dağları, nehirleri, ovaları, deltaları, kadim üretim havzaları gibi milyarlarca canlının ahenk içindeki yaşam alanlarını savunma ve koruma mücadelesini, kendimizle beraber tüm varlıklar için önemli bir görev olarak addediyor."

"Parçası olduğumuz doğanın korunması gerekiyor"

Başkan Soyer; doğa, tarım, turizm gibi alanlarda yürüttükleri çalışmalarda, kent ile çeperi arasında bağ kurmayı amaçlayan projeleri yarışmalar yoluyla, interdisipliner ekiplerin katılımı ve demokratik bir yaklaşım ile elde etmeyi önemsediklerini söyleyerek, "Olivelo Yarışması, sürekliliği olan ve birbirini tamamlayan yarışmaların ilk adımı olup kadim üretim havzalarını koruyan, ortak yaşam odaklı, doğadan öğrenmeyi benimseyen, yerel hafızanın aktarımını önemseyen bütüncül bir bakışın ürünü. Parçası olduğumuz doğanın korunması, kaynakların düzenli kullanımını, enerji tasarrufunu ve çevreyi kirleten karbon yükünü azaltmayı gerektiriyor. Olivelo yarışmasında, kent ile kırsal alan arasında ekolojik koridor ve bağlantıları entegre etmek için bisiklet kullanımının yaygınlaşması da bu gerekliliğin bir bileşeni olarak düşünüldü. Bu bileşen, İzmir'in Ekim 2019 sonu itibariyle 8 No'lu Akdeniz EuroVelo bisiklet ağına dahil olması ile daha da güçlendi" diye konuştu.

"İzmir'i dünyaya tanıtacak"

Başkan Soyer şöyle devam etti: "Yarışma sonucu Olivelo alanı, İzmir'de yeşil altyapı stratejimiz kapsamında 35 Yaşayan Park'tan ilki olarak; üretim, ekonomi, ekolojik değer ve yaşam pratikleri bağlamında kent kültürüne önemli bir katkı sunacak. İzmir'i ve ülkemizi bu değerler çerçevesinde dünyaya tanıtacak önemli bir örnek teşkil edecek. Projeyi hayata geçirmek için ivedilikle çalışmalara başlayacağız." Konuşmaların ardından kazanan 10 ekibe, ödülleri verildi. Danışman Jüri üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Güven Eken, Funda Barbaros, Zeynep Durmuş Arsan, Yusuf Kurucu, Feridun Ekmekçi, Serdar Şenol ile Asil Jüri Üyeleri Koray Velibeoğlu, Ferdi Akarsu, Aslıhan Demirtaş, Enise Derinboğaz, Meltem Erdem Kaya, Can Kubin, Han Tümertekin'in değerlendirmesi sonucu ödül kazanan isimler şu şekilde belirlendi.

Birinci ödül sahibi: Ömer Selçuk Baz

İkinci ödül sahibi: Aslı Özbek

Üçüncü ödül sahibi: Fatih Yavuz

Birinci Mansiyon ödülü: Derya Ekim Öztepe

İkinci Mansiyon ödülü: Hakan Evkaya

Üçüncü mansiyon ödülü: Azime Tezer

Dördündü Mansiyon ödülü: Ayşen Savaş Sargın

Beşinci Mansiyon ödülü: Tarık Yaşar

Satın alma ödülü: Burak Pelenk

Satın alma ödülü: Hayriye Eşbah Tuncay - İZMİR

Kaynak: İHA

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