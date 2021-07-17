Başkan Soyer: Gediz'in verdiği hayat bize ekmek oluyor
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Başkan Soyer: Gediz'in verdiği hayat bize ekmek oluyor

Başkan Soyer: Gediz'in verdiği hayat bize ekmek oluyor
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Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve Ege'nin can damarını zehirleyen kaynakları tespit etmek için başlattığı turun dördüncü gününde Menemen'deydi.

Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve Ege'nin can damarını zehirleyen kaynakları tespit etmek için başlattığı turun dördüncü gününde Menemen'deydi. Başkan Soyer, "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından küçükbaş hayvan dağıtımına katıldı. Törende konuşan Başkan Soyer, "Gediz Nehri ile bugün burada küçükbaş hayvan dağıtmamız arasında çok kuvvetli bağlar var. Bu nehrin verdiği hayat bize ekmek oluyor" dedi.

Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve Ege'nin can damarını zehirleyen kaynakları tespit etmek için "Temiz Gediz Temiz Körfez" sloganıyla başlattığı inceleme turunun son gününe Menemen'den başladı. Başkan Soyer "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği küçükbaş hayvan dağıtımı törenine katıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altındaki üreticilerden alınarak 74 üreticiye dağıtılan 284 küçükbaş hayvan, kura yöntemiyle yeni sahiplerini buldu.

Süleymanlı Köyü'nde düzenlenen törene Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Ertuğrul Tugay ile Yıldız Devran, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele (GEMA) Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ile İzmir Şubesi Başkanı Ersin Akbaylar, muhtarlar, üreticiler ve köylüler katıldı.

"Gediz Nehri'nin verdiği hayat bize ekmek oluyor"

Başkan Tunç Soyer, Gediz Nehri'nde gözlemlediği kirliliği anlatarak konuşmasına başladı. Soyer, "Gediz'in akışına eşlik ettik. Birçok yerde içimiz parçalandı. Gediz Nehri'nin ne kadar kirlendiğini, zehirlendiğini yerinde görme fırsatı bulduk. Gediz Nehri ile bugün burada küçükbaş hayvan dağıtmamız arasında çok kuvvetli bağlar var. Gediz, Murat Dağı'nın Karapınar Şelalesi'nden pırıl pırıl doğuyor. Bütün Gediz Havzası'nın can damarı aslında. Hem tarımsal sulamamız, hem içtiğimiz suların kaynakları Gediz'den besleniyor. Bu nehrin verdiği hayat, bize ekmek oluyor. Bize su, AŞ oluyor. Zehirlenirse bizi hasta ediyor, yoksullaştırıyor ve bizi zor duruma düşürüyor. Tüm dünyada iklim krizi yaşanıyor. İklim krizinin yarattığı sonuçlardan biri de kuraklık. Kuraklıkla karşı karşıya kalan toplum suyu az tüketen, suya göre ürün yetiştirmeli. Azalan suya uygun ürün planlamamız lazım. Sulama teknolojilerini yenilemek, vahşi sulamadan vazgeçmek lazım. İşte onun için koyunlar burada" dedi.

"Silajlık mısır su kaynaklarını tüketiyor"

Bu topraklarda büyükbaş hayvancılığın silajlık mısır yetiştirmeyi gerektirdiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Tek bir fidanının büyümesi için 85 litre su tüketen, genetiği ile oynanan bitki, Gediz'in zehirli suyundan bile besleniyor. Büyükbaş hayvancılık yapmak için silajlık mısır yetiştiriyoruz ve bu da bizim su kaynaklarımızı tüketiyor. Küçükbaş hayvancılıkta ekmek var, gelecek var" diye konuştu. Soyer, üreticilerin doğduğu yerde doyması ve köyünü terk etmemesi gerektiğini de ifade etti.

Bergama Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kocataş da Başkan Soyer'in üreticiye destek verdiğini belirterek, "Bergama'daki üreticilerimizin koyunlarını Menemen'deki üreticilerimizle buluşturuyoruz ve bu desteklerinden dolayı Tunç başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından küçükbaş hayvanlar, çekilen kurayla sahiplerini buldu.

Başkan Soyer, İZSU'nun Menemen'deki Atıksu Arıtma Tesisi ile Foça'daki Gerenköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesislerini ziyaret etti. Burada personelin bayramını da kutlayan Soyer, tesisler hakkında bilgi aldı.

Başkan Soyer'in Gediz Havzası'ndaki 4 günlük inceleme turu bugün Foça'daki basın toplantısıyla sona erecek.

Kaynak: Habermetre

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