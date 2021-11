Başkan Seçer: "Böyle Bir Kentte Yaşamak Bizler İçin Övünç Kaynağı"

ADIYAMAN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman İl ve İlçeleri Derneği Vakfı ile Kahta Badem Birliği tarafından Türkiye'de ilk defa Mersin'de gerçekleştirilen '1. Geleneksel Adıyaman Kahta Bademi Festivali'ne katıldı. Başkan Seçer, Mersin'de yaşamanın bir övünç kaynağı olduğunu ifade ederek, "Burada doğmuş, burada doymuş yurttaşlarımızın 'Mersinliyiz' deme onurunu, gururunu yaşamalarını istiyoruz" dedi.

"Böyle bir kentte yaşamak bizler için bir övünç kaynağı" Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Adıyaman Kahta Bademi Festivali'ne Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilçe belediye başkanları, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman İl ve İlçeleri Derneği Vakfı Başkanı Hacı Sarıdoğan, Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Senan Yıldırım, CHP il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Seçer, Mersin'in çok cömert bir kent olduğunu, herkesi kucakladığını söyleyerek, "Mersin, Akdeniz'in incisi çok müstesna bir kent. Böyle bir kentte olmak, böyle bir kentte yaşamak, elbette bizler için bir övünç kaynağı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım, kentimi elbette çok seviyorum, onun için şevkle, inançla, azimle hizmet etmeye çalışıyorum ama ülkemin her bir noktası cennetten bir köşe. Bunun içinde Adıyaman'ı, Urfa'sı, Trabzon'u, Bitlis'i, Edirne'si, İzmir'i, Ankara'sı… 800 bin kilometrekare alan bu kadim toprak, Anadolu toprağı. Her bir noktası bereket, insanlık, kültür, şefkat, mücadele… Her birinin farklı bir hikayesi var. Adıyaman da böyle. Çok tarihi bir kent, çok değerleri olan bir kent, Nemrut'u olan bir kent" dedi.

"Hepimiz halka hizmet için varız" Seçer, Kahta bademinin tadına baktığını ve lezzetinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Nemrut'un güneşinin tadı, Kahta bademi. Gerçekten rayihası, aroması, lezzeti çok güzel. Buradan Mersinlilere de tavsiye ediyorum. Badem alırken Kahta Bademi'ni tercih edebilirsiniz. Zaman zaman beslenme konusunda uzmanlara başvuruyoruz. Daha sağlıklı yaşamak istiyoruz, enerjimizi iyi kullanmak istiyoruz, her an, her zaman güçlü, kuvvetli, dinamik, etkin, gülen bir yüzümüzün olması lazım. Çünkü halka hizmet için Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Burada çok değerli başkanlarım var, değerli milletvekillerimiz var, bürokratlarımız var. Hepimiz halka hizmet için varız. Farklı görevlerde olsak da. Bu sebeple her zaman halka karşı iyi enerji, pozitif enerji vermemiz lazım. Onların kendilerini güvende ve iyi hissetmelerini sağlamamız lazım" diye konuştu.

"Adıyamanlıları seviyoruz"

Seçer, festivalin tanıtım açısından çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biz Adıyamanlıları seviyoruz. Sayın Tutdere, 'Mersinlileri Adıyamanlılar seviyor' dedi ama biz Adıyamanlıları seviyoruz, Adıyamanlılar da kusura bakmasın artık burada yaşayan Adıyamanlılar Mersinli. Adıyamanlı değil. Burada yaşayan, burada doğmuş, burada doymuş, burada mutlu olmuş, burada aile sahibi olmuş, Türkiye'nin neresinden olursa olsun artık biz yurttaşlarımızın 'Mersinliyiz' deme onurunu, gururunu yaşamalarını istiyoruz. Ama bu tabi ki sözle olmuyor. İşte o insanları bu kente ait hale siz getireceksiniz. Onların güvencesi olacaksınız. O insanlar burada kendini ayrı gayrı hissetmeyecek, yabancı hissetmeyecek. Çok şükür, Allah'ın izniyle de bu anlayışta, bu beyinde, bu kalpte insanlarız. Her şey beklediğimizin çok çok ötesinde güzel olacak. Gerçekten cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin insanı da çok daha güzel şeylere layıktır. "

Protokol konuşmalarının ardından plaket takdimleri yapıldı. Ardından Başkan Seçer, alanda kurulan stantları gezdi.

Yayın Tarihi: 7. 11. 2021 12: 50: 49

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet