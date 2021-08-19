Başkan Şayir: "Dilovası kabuğunu kırdı"
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Başkan Şayir: "Dilovası kabuğunu kırdı"

Başkan Şayir: 'Dilovası kabuğunu kırdı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dilovası'nda faaliyet gösteren dernek başkanlarını ağırlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası kabuğunu kırmaya başladı.

Dilovası'nda faaliyet gösteren dernek başkanlarını ağırlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası kabuğunu kırmaya başladı. Artık göç veren değil, göç alan ilçe haline geldik" dedi.

Hamza Şayir, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kurumları başkanlarıyla restoranda bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Düzenlenen programda Başkan Şayir'e, Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar refakat etti. Hamza Şayir toplantıda, daha modern ve yaşanabilir bir kent Dilovası için birlikte çalışılması gerektiğini, dernek ve STK'lardan güç alarak daha güzel bir Dilovası'nı omuz omuza yarınlara taşınacak mesajını verdi.

"Yükselen şehri inşa ediyoruz"

Gerçekleşen istişare toplantısında yapılan çalışmaları dernek başkanlarına aktaran Başkan Şayir, "Her yönüyle yeniden inşa ettiğimiz yükselen şehir Dilovası'nın değerine değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte görüş ve önerileri ile bize destek veren tüm STK'larımıza şükran borçluyuz. Anadolu'muzun dört bir yanından gelen insanlarımızın renk kattığı ilçemizde hep birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşadığımız bir yerde vatandaşlarımızın ve derneklerimizin görüş ve önerileri bizim için oldukça önemli. Bu nedenle her bir projemizi sizlerle paylaşarak istişare etmek bizim yolumuza ışık tutacaktır. Desteğiniz ve güveniniz her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin de desteği ile el ve gönül birliği içinde hep birlikte ilçemizi daha yaşanabilir kılmak için verdiğimiz mücadeleye ve halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. İlçemizde 50'nin üzerinde dernek var. Elimizden geldiğince hemen hemen hepsine destek olmaya da özen gösteriyoruz" dedi.

"Aşıya destek verin"

Pandemi ile de mücadele konusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Şayir, "Halkımızın geleceği ve sağlığı için başlatılan aşılama çalışmalarına sizlerinde destek vermesini istiyorum. Tüm üyelerinizin aşı olması için sizlerde elinizden geleni yapmaya çalışın. Üyelerinize mesaj atarak aşı olmaya davet edin" diye konuştu.

"245 milyonluk yatırım yapıldı"

Göreve geldikleri günden bu yana, Dilovası'na 245 milyonluk yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Şayir, "Ankara'da çalmadık kapı bırakmadık. İlçemizin eksikliklerini doğru bir şekilde dile getirdik. Sağ olsunlar bizleri dinleyen tüm bakanlıklarımızdan istediğimiz yatırımları aldık. Hep birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Mermercilerde 150 dönüm, Belde Liman da 67 dönüm yeri belediyemize kazandırdık. Tavşancıl'da tarihi evlerimizi hayata geçirmeye çalışarak turizm kenti haline getirmeye çalışacağız. Tavşancıl'ımıza yine kapalı yüzme havuzu yapıyoruz. Hastanemizin statüsü değiştiriyoruz. Kömürcüler OSB yıl sonundan itibaren faaliyetlerini sona erdirecek. Kömürcüler OSB diye bir sorunumuz kalmayacak. Daha burada sayamadığımız birçok projemiz hayata geçti ya da çalışması devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Dilovası kabuğunu kırdı"

Herkese eşit şekilde hizmet etmeye dikkat ettiklerini dile getiren Hamza Şayir, "Tabi bu hizmetleri hükümetimizin ve büyükşehir belediyemizin katkıları ile hayata geçirdik. Tüm bu hizmetle yapılırken ilçemizin de değeri hızla yükseliyor. Dilovası kabuğunu kırmaya başladı. Artık göç veren değil, göç alan ilçe haline geldik. Artık ilçemiz yatırımcıları bekliyor. Dilova'mız artık eski kötü algısını geride bıraktı" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Şayir: 'Dilovası kabuğunu kırdı'
Başkan Şayir: 'Dilovası kabuğunu kırdı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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