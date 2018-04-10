Başkan Özgökçe'den 'Polis Haftası' Mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Özgökçe, yayınladığı mesajında; barış, huzur ve güvenliği bozmak isteyenleri caydıran, uyuşturucudan siber suçlara kadar emniyet ve huzuru bozanları gerekli tüm delillerle hızlı yakalayan, insan merkezli kaliteli hizmetleriyle güven veren polis teşkilatına çok büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Polisin, zor şartlar altında, gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla vatan ve millet sevgisiyle bilinçli ve ciddi bir sorumlulukla görevini yerine getirdiğini anlatan Başkan Özgökçe, "Şüphesiz ki emniyet mensuplarımızın görevleri oldukça zorlu ve meşakkatli, bir o kadar da sorumluluğu yüksek ve dikkat isteyen bir görevdir. Toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkan sağlayan bir ortamın oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamaktır" dedi.

Gücünü halktan ve kanunlardan alan polisin, görevini her zaman fedakarca yaptığını söyleyen Başkan Özgökçe, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevini yerine getiren polisin toplumun güven ve takdirini kazandığını kaydetti. Ülkenin geleceği açısından çok önemli olan huzur ve sükunetin demokratik kurallar içerisinde sağlanmasını, hür ve serbest ortamın sürdürülmesini temin etmenin polisin görevleri arasında olduğunu vurgulayan Başkan Özgökçe, "Unutulmamalıdır ki, demokrasinin yaşaması diğer özgürlüklerin yanında ancak toplumda huzur ve güveninin sağlanmasıyla mümkündür. Demokrasisi ve ekonomisi güçlü bir Türkiye'de emniyet teşkilatımız da güçlü olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümünde şehit polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyor, halkımızın mutluluğu, huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin ve hususun vefalı ve kadirşinas ailelerinin Polis Haftası'nı en kalbi duygularımızla tebrik ederim" diye konuştu. - VAN