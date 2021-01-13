Başkan Özel'den Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne ziyaret
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Başkan Özel'den Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne ziyaret

13.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:50
Başkan Özel'den Ambarköy Açık Hava Müzesi'ne ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden dizayn edilen Ladik Ambarköy Açıkhava Müzesi'nde incelemelerde bulunan Özel, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ambarköy Açık Hava Müzesi'nin ilçe turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Özel, "Ladik ilçesindeki Osmanlı dönemi ve sonrasında kullanılan ahşap mimarinin örneklerini sergilemek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Kaymakamlıkça 28 Mart 2010'ta kurulmasına başlanılan müzemiz 2013 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan 14 bin metrekarelik alanda kurulan Ambar Köy, ahşap mimarisi bakımından Osmanlı dönemi özelliklerini taşıyor." dedi.

Özel, daha sonra Ambar Köy'de bulunan ve bir süre kullanılmayan taş fırında ilçeye has pide üretimi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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