Başkan Özdemir'den çalışan kadınlara karanfil
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Başkan Özdemir'den çalışan kadınlara karanfil

08.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:54
Başkan Özdemir'den çalışan kadınlara karanfil

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla belediyede ve resmi kurumlarda çalışan bayanları ziyaret ederek çiçek verdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla belediyede ve resmi kurumlarda çalışan bayanları ziyaret ederek çiçek verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilk olarak Havza belediyesinde görevli bayan çalışanlar ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Başkan Özdemir daha sonra Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne geçerek burada başta Merkez Müdürü Sezen Necla Mutlu ve çalışanlarına çiçek verdi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Yüce dinimiz ve medeniyetimiz her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Bizler kadınlar için 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diye buyuran ve o şekilde özen gösteren bir Peygamberin ümmetiyiz. Türk kadınını dünyada ilk kez seçme ve seçilme hakkın vererek onurlandırmıştır. Çalışma hayatında kadınlarımızın artması çalışma ortamlarının da seviyesini yükseltmekte. Bu vesile ile kadına şiddeti kınıyoruz. Kadına karşı şiddet konusunda gerek şahsım gerekse belediye olarak gerekli her türlü hassasiyeti göstermekteyiz. Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, tüm kadınlarımıza, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Bu anlamda günde bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Sebahattin Özdemir'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Sohbetin ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir bayanlara çiçek ve hediye takdim etti. Ziyarette Başkan Özdemir'e Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt eşlik etti. - SAMSUN

Başkan Özdemir'den çalışan kadınlara karanfil
Başkan Özdemir'den çalışan kadınlara karanfil
Başkan Özdemir'den çalışan kadınlara karanfil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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