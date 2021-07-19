Başkan Öz hayvan pazarını ziyaret etti
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Başkan Öz hayvan pazarını ziyaret etti

Başkan Öz hayvan pazarını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kurban bayramı öncesi canlı hayvan pazarı kuruldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kurban bayramı öncesi canlı hayvan pazarı kuruldu.

Kurban bayramına 1 gün kala, canlı hayvan pazarını ziyaret eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, alıcı ve satıcılarla sohbet etti. Kapalı Pazar yeri yanında kurulan hayvan pazarı gün sonuna kadar devam edecek. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Kurban Bayramı öncesi ilçemizde kurulan kurban hayvan pazarı ziyaretimizi gerçekleştirdik ve hemşehrilerimiz ile sohbet imkanı bulduk. Kurbanlık alışverişi yapan gerek alıcı gerekse de satıcı hemşehrilerimize hayırlı ve bereketli bir bayram diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Öz hayvan pazarını ziyaret etti
Başkan Öz hayvan pazarını ziyaret etti
Başkan Öz hayvan pazarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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