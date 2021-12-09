Başkan Mustafa Yalçın, "Gençlerle Kitap Sohbetleri" programına katıldı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, genç okurlarla "Gençlerle Kitap Sohbetleri" programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halil Cibran'ın "Ermiş" kitabı üzerinde gerçekleştirilen sohbette aile, adalet, öğrenme ve kişisel gelişim üzerine tahliller yapıldı.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Yalçın'ın yanı sıra eğitimci yazar Mehmet Torun, eğitimci yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, emekli albay Nadir Çelik ve Talas İmar AŞ Genel Müdürü eğitimci yazar Uğur Baş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, kitap sohbetleri programının her ay düzenleneceğini belirterek, bu programların amacının kitaplardan nasihat çıkartmak olduğunu vurguladı.

Konuşmacıların kitapta geçen konular üzerinde tahliller yaptığı programda öğrenciler de söz alarak kitap, kütüphane, okuma, eğitim gibi konularda düşüncelerini dile getirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda katılımcılara "Ermiş" kitabı hediye edildi.

Program, öğrenciler tarafından Yalçın'a teşekkür plaketi takdimiyle sona erdi.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet