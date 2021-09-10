BAŞKAN METİN, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEREK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ. .

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize'de görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcilerimiz ile düzenlenen toplantıda bir araya gelerek çalışma ve projelerin iki buçuk yıllık, son durumuyla ilgili genel bir değerlendirmede bulundu.

Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı toplantı da Başkan Rahmi Metin, göreve geldiği günden bugüne kadar gazetecilerin vasıtasıyla halkı doğru kaynaktan bilgilendirme noktasında desteklerini, yardımlarını ve bu şehirde ortak bir akıl oluşturma noktasında hem şahsına, mesai arkadaşlarına hem de şehrin menfaatine olan işlerdeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Metin, Kentsel Dönüşüm 1. Etap çalışmalarını değerlendirerek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

ÇARŞI MAH. BELEDİYE BLOKLARI. .

Çarşı mahallesi Belediye blokları çalışmalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın temel atma töreni itibarı ile zeminden eksi yedi ve deniz seviyesinden eksi üç buçuk seviyesindeyiz. 7-8 aylık çalışma olan bu fore kazıklarla alanın etrafının beslenmesi ile mükemmel bir yalıtım yapılıyor. Binanın inşaatına da başladık gelecek yıl bu zamanlarda dükkan sahiplerine yerlerini teslim etmiş olacağız. 2022 yıl sonuna doğru da tamamlanarak hizmete girecek ve bu model Rize'nin Kentsel dönüşümüne de ışık tutmuş olacak.

YAĞLITAŞ MAHALLESİ. .

Yağlıtaş mahallesi 240 dönümlük bir alan 476 adet konut birinci etapta, toplamda ise 1500 daire, işyerleri ve Cami'nin olacağı güzel bir mahalle konsepti çok yakında binaların yapımına başlanarak oluşturulmuş olacak.

DENİZ SİTESİ MÜFTÜLÜK SİTESİ ve TAŞLIDERE. .

Deniz sitesi mevcut alanında 60-70 dairelik bina yapılabiliyordu. Biz buranın arkasında 1500 metrekarelik belediyenin bir yeri vardı park diye geçiyordu. Orayı da biz Deniz sitesi alanına ekleyerek, buradaki daire sayısını 108 e çıkarmış olduk. Yani burada vatandaşın bir yarım dairesi vardı artık bir dairesi olmuş olacak. Taşlıdere de aynı şekilde yıkılan binalarda kimse alım satım gerçekleştiremiyordu hane sahipleri ile oturup konuştum. Yerinde kentsel dönüşümü (kişi nerde ikamet ediyorsa ordan dairesini alma hakkını) hak sahiplerine sağlamış olduk. İnşaallah buralarında dükkan üstü 6 kat ihaleleri yapılıp inşasına başlanacak.

KÜLTÜR SOKAĞI. .

Burası bizim 3 dönümlük bir alan. Kamulaştırması yaklaşık 10-15 milyon tutan. Yüzde elliden fazlasının kamulaştırılıp yıkımı gerçekleştirilen bir alan. Burası da hemen meydanın yanında oturulup çay içilebilecek güzel bir sokağa dönüştürmek istediğimiz içerisinde dört beş tane Rize evinin bulunduğu bayanların el işi satabilecekleri konsepte, kamu ve STK lara özel amaçlı kültürel çalışmaların yapılması üzerine verilebilecek yürüme mesafesinde bir sokak. Burada yaşayan vatandaşlarımızı da mahallelerinden koparmadık, onlara da biraz yukarısında belediye olarak bir bina yapıyoruz.

MİLLET BAHÇESİ VE BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ. .

Yaklaşık 400 dönümlük özel bir proje. Buranında yıl sonuna kadar projesi tamamlanmış olup ihalesine çıkmış olacağız. Yirmi metrelik bir yürüyüş bandı içerisinde denizin yosunun kokusunu alarak yürüyeceğimiz bir parkur oluşturacağız. Ayrıca içerisin de; Gençlik merkezi, Çay çarşısı, yer altı otoparkı, su fiskiyeli iskele, festival ve sosyal aktiviteler için oluşturulacak yeşil bir alan, Cami, Bilim merkezi, kay kay pisti ve sosyal tesisleri içinde barındıracak güzel bir Millet bahçesi olmuş olacak.

BOĞAZ MAH. SOSYAL TESİS. .

Yine Boğaz mahallemizde Deniz feneri şeklinde içinde deniz müzesi olan, İskelesi ile Olta balıkçılığı da yapılabilecek, güneşin batışının izlenebildiği, büyük küçük gençler için oyun alanı ve plaj imkanı da sunacak bir sosyal tesisimiz yapılmakta.

Yine Gündoğdu Doğu parkın alanında yapacağımız sosyal bir proje olacak.

ISIRLIK SOSYAL TESİS. .

Isırlık, milli parkların yaptığı bir projeydi 8 Haziranda Belediyeye devredildi. Biz buraya da 20 milyonluk çok güzel bi gezi desitasyonu çalışması ve elli dönümlük ormanlık bir araziyi daha birleştirip orda da macera parkı ve yürüyüş parkuru yapacağız. Bunlarıda tamamlayıp vatandaşların buraya geldiklerinde 5-6 saat zaman geçireceği çok farklı bir güzelliğe dönüşümünü sağlayacağız.

KENT MEYDANI SOSYAL TESİSİ VE SİMÜLASYON PROJESİ. .

Meydanda aktif hale getireceğimiz, Kent meydanı sosyal tesisi ve simülasyon projesinde kullanılacak Helikopter şuan hazır fabrikada yapılmış, bizi bekliyorlar tadilatların bitimi ile montajlar başlatılacak. Bu Helikopterin içerisi 12 kişilik bir cep sineması, viar gözlükle 16-17D gözlükle bütün Rize'yi Adrenali yüksek bir şekilde izleyebileceğimiz 7-8 dakikalık bir Turizm tanıtım filmine dönmüş olacak. Burası da Rize'nin tanıtımı için önemli bi aks olacak. Altınıda sosyal tesis olarak kullanacağız inşallah.

MENDERES BULVARI DAL-ÇIK KAVŞAK PROJESİ. .

En önemli projelerimizden. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretinde kendisine anlattığımız ve bakanlığında kabul ettiği bir proje. Menderes Bulvarı Dal-Çık kavşak projesi. Bu 900metrelik bir alanda 3tane dal-çık tan oluşuyor. Menderes bulvarı kavşağındaki yığılmayı ortadan kaldıracak bir proje. Dün itibarı ile de karayolları bu proje çalışmalarını biz yapmıştık kendilerine verdik, onlarda revize edip çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, Toplantı'da Taşlıdere rekreasyon alanı, Atatürk caddesi cephe iyileştirme, Rize Kalesi yol genişletme, Portakallık mahallesi Rekreasyon ve Plaj projesi, 1. Sınıf Atık getirme, Çöpten enerji üretme, Çay çöpünden elektrik enerjisi ve Mangal Kömürü üretme tesisi, Su hattından elektrik üretme projesi, Rize Atık Su Projesi (IPA), Sahil bisiklet ve yürüyüş yolu, Dalyan Parkı ve Otopark projesi, Dalyan dere ıslah ve tersip bendi çalışması, Paşakuyu dere ıslah ve tersip bendi çalışması, Gülbahar ve Portakallık Mahallesi dere ıslah çalışması, Engelsiz sosyal yaşam merkezi, Terminal alanının Rezerv alanı olarak planlanması konularında yapılan son düzenlemeleri de değerlendirerek toplantıyı sona erdirdi.

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