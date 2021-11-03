KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Başkan Mahçiçek, Andırın'da Expo 2023'ü Anlattı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023'ü tanıtım faaliyetleri kapsamında Andırın ilçesine giderek Expo'yu anlattı. Tanıtım toplantısına AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran, Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Bozdoğan, Andırın Belediyesi Meclis Üyeleri, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Expo sunumu ve konuşma yapan Başkan Mahçiçek şu sözlerle seslendi.

" Kahramanmaraş'ın sanayisinden kültürüne, tarihinden doğal güzelliklerine kadar her şeyi var. Türkiye'deki iplik üretiminin 3/1'ini, çelik eşyanın %65'ini, dokumanın %17'sini, enerjinin %12'sini, çimentonun %10'unu şehrimiz üretiyor. Ama Kahramnmarş'ı tanıyan yok, o yüzden en büyük eksiğimiz tanıtım.

Biz öyle bir proje üretelim ki ülkemizin ve dünyanın her tarafından insanlar gelsin dedik. Bu projenin öncesinde 1, 5 yıl çalıştık, lobi çalışmaları yaptık. 2018'in Eylül ayında 62 ülkenin karşı oyu olmaksızın Expo 2023'ü şehrimizde yapmaya hak kazandık.

Burada yapacağımız çalışmaları sadece fuar zamanı değil devamlılık sağlayacak şekilde olması için birçok konsept ekledik. Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Şehir Müzesi, Arasta Çarşısı, Nikah Sarayı, Açık AVM, Cami ve Mevlevihane ile daha çok misafirimizin gelmesi için donatılar ekledik. Kristal Lagünümüz turkuaz rengiyle ayrı bir güzellik ve estetik kattı projemize. Bu projemizle her yıl binlerce yerli ve yabancı misafirlerimiz gelecek.

Barajın en dar yerine yapacağımız sedde ile suyu 4 mevsim burada tutacağız ki çevre kirliliğinin önüne de geçmiş olacağız. Küçük bir marina yapacağız ve tekneler oraya yanaşabilecek, su üzerinde turlar düzenleyebilecek. Etrafı da rekreasyon alanı olarak, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları olacak.

Kahramanmaraş'ı uluslararası alanda tanınan bilinen marka bir kent haline getireceğiz. "

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan şu şekilde konuştu.

"Expo konusunda yeterince bilgiye sahip değildik. Başkanımıza sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onikişubat ve Andırın en yakın ve en çok sınırı olan komşu iki ilçe. Bu projenin de ilçemize destek sağlayacağını ümit ediyorum. Expo'ya gelen misafirlerimiz kalelerimiz, şelalelerimiz ve doğal güzelliklerimizi görmeye gelirler. Expo projesi şehrimize hayırlı uğurlu olsun. "

Andırın İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran şu ifadelerde bulundu.

"Expo 2023 gibi uluslararası çok büyük bir organizasyonu, 4-5 yıllık bir çalışma ve özveriyle Kahramanmaraş'a katan, 62 ülkenin evet oyunu alan, Kahramanmaraş siyasetinin güçlü ismi değerli büyüğümüz değerli abimiz Hanefi Mahçiçek'i ağırlamaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Halkımız adına teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum"

Başkan Mahçiçek EXPO 2023 yazılı mozaik tablo hediyesini Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'a ve İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran'a takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.

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