Başkan Köse, Çorumlularla bir araya geldi

Birlik ve beraberliğin en güzel somut örneğini gösteren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çorumlular Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulunda Çorumlularla bir araya geldi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genel kurula Başkan Köse'nin yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen ve Mamak Çorumlular Federasyon Başkanı Ercan Aksu ve çok sayıda federasyon üyesi katıldı. Başkan Köse Mamak Çorumlular Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulunda yeni görev alan yönetim kurulu üyelerine ve Çorumlu hemşehrilerimize hayırlı olsun dedi. Hepimizin derdi memleket, hepimizin derdi insanımıza hizmet etmek diyen AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ise federasyon başkanı Ercan Aksu'ya Mamak'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gelenek ve kültürlerimizi yaşatacağız

İlçede yaşayan başta Çorumlular olmak üzere bütün vatandaşların gelenek ve kültürlerinin yaşatılmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, "Mamak İlçemiz 670 bin nüfusuyla Ankara'mızın en büyük ve en önemli ilçelerinden birisidir. İlçemizde memleketimizin her noktasından insanlarımız yaşamaktadır. Bu güzel ilçemizi daha güzel daha yaşanılır hale getirmek en büyük amacımızdır. Bizler halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla insanlara faydalı olmak için çalışmaktayız. Amacımız güzel ilçemiz Mamak'ı daha iyi yerlere getirmektir. Bu konuda emek sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum.

Memleket büyük ailedir, ailemize sahip çıkacağız

Geçmişi olmayanın geleceği olmaz düsturuyla gelenek ve göreneklere sahip çıkılmasını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu memleket meselelerini konuşulurken benim söylediğim bir şey var aile, akraba, sülale ve memlekete ben büyük aile diyorum. Bu bir büyük aile buluşması. Tabi insan nasıl ailesine sahip çıkıyorsa büyük ailesine de sahip çıkacak. Dolayısıyla burada Çorumluların birliğini beraberliğini görmek, böyle bir kongrede Mamak'taki tüm Çorumluları toplayacak güzel bir federasyon kurarak yaşatmak gerçekten çok kıymetli. Mamak'ta 81 vilayetten insanlarımız var. Hepsi başımızın tacı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla vatandaşlarımıza hizmet etmek bizler için büyük bir onur. Sizlere verdiğimiz sözleri tutmanın gayretiyle çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz hizmetler ve eserlerle iki buçuk yılı tamamladık. Mamak Çorumlular Federasyonu Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Mamak'ta kültür biraderliği yapıyoruz

Temiz birey, temiz toplum, birliğin adresi hedefiyle yola çıkan federasyon çalışmalarını hızla devam ettirdiklerini ifade eden Mamak Çorumlular Federasyon Başkanı Ercan Aksu, "Biz Mamak Çorumlular Federasyonu olarak birlikte insan olmayı ve insan kalabilmeyi her şeye rağmen başkalarına örnek olabilmeyi amaç edinmişiz. Bugün Mamak'a göçmüş Çorumlular olduğu gibi Mamak'ta doğmuş Çorumlularımız var. Her güzel insanı peşinen Çorumlu kabul ediyoruz. Güzel insanlarımızın başımızın üzerinde de gönlümüzde de herkese yetecek kadar yer var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet