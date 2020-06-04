Başkan Kılca: "Hemşehrilerimizin duası gücümüze güç katıyor"
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Başkan Kılca: "Hemşehrilerimizin duası gücümüze güç katıyor"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkan Hasan Kılca, Hayıroğlu ile Sakyatan mahallelerini ziyaret ederek bölge sakinleriyle ve pazar esnafıyla bir araya geldi hem de devam eden belediye yatırımlarını yerinde inceledi.

Başkan Kılca:
04.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:17

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkan Hasan Kılca, Hayıroğlu ile Sakyatan mahallelerini ziyaret ederek bölge sakinleriyle ve pazar esnafıyla bir araya geldi hem de devam eden belediye yatırımlarını yerinde inceledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hayıroğlu ve Sakyatan Mahallelerini ziyaret ederek Karatay Belediyesinin bölgede devam ettirdiği yatırımları yerinde inceledi. Başkan Kılca, söz konusu mahallelerin muhtarlarının yanı sıra bölge sakinleriyle de bir araya gelerek pek çok konuda istişarelerde bulundu. İlk olarak Sakyatan Mahallesine giden Başkan Kılca, Karatay Belediyesinin de katkı sunduğu Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulundu. Kılca, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra Karatay Belediyesi olarak kursun çevre düzenlemesi ve kursun diğer ihtiyaçları konusunda destek vereceklerini söyledi.

Daha sonra Hayıroğlu Mahallesini ziyaret eden Başkan Kılca, belediye tarafından mahalleye kazandırılan Aile Sağlığı Merkezi, Emekli Konağı ve Muhtar Evi inşaatını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hayıroğlu Mahallesine kazandırılan söz konusu yatırımın inşaat çalışmalarının devam ettiğini, merkezin içerisinde poliklinik, gebe izleme, aşı ve bebek emzirme odaları gibi pek çok birimin yer alacağını belirten Başkan Hasan Kılca, inşaat çalışmalarında artık sona yaklaşıldığını belirtti. Karatay'daki tüm mahallelerin eşit seviyede geliştiğini ve değişime uğradığını ifade eden Hasan Kılca, vatandaşların yaşam şartlarını daha modern ve konforlu hale getirmek adına yoğun bir gayretin içerisinde olduklarının altını çizdi. Hasan Kılca, ilçe genelinde kalıcı, faydalı ve verimli yatırımlarla merkezin yanı sıra merkeze uzak mahallerdeki hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

"Hemşehrilerimizin dua ve desteği çalışmalarımıza güç katıyor"

Karatay Belediyesinin alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra sosyal ve kültürel hizmetlerle merkeze uzak mahallelerdeki sosyal yaşamın canlılık kazandığını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hayıroğlu Mahallesine yapılan Aile Sağlığı Merkezi, Emekli Konağı ve Muhtar Evi'nin de buna katkı sunacağını aktardı. Başkan Hasan Kılca, "Karatay'da yaşayan bütün hemşehrilerimizin rahatı ve huzurunun yanı sıra sosyalleşmesine de önemli katkı sunan emekli konaklarını çok önemsiyoruz. Emekli Konakları sayesinde emeklilerimiz, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yılların verdiği yorgunluk ve stresi üzerlerinden atabilecekleri yeni mekanlara kavuşmuş oluyorlar. Bu projemizle mahallemiz yeni bir Muhtar Evi'ne de kavuşmuş oluyor. Karatay'ımızın her noktası farklı bir zenginliği ve güzelliği barındırıyor. Farklı bir güzelliği olan Hayıroğlu mahallemiz de bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor. Yerel yönetimler olarak bizlerin görevi de ilçemizdeki doğal ve beşeri güzellikleri daha da ortaya çıkarmak ve geliştirmektir. Çalışmalarımızda ekiplerimize desteklerini esirgemeyen, bizi her zaman bağrına basan ve dualarıyla gücümüze güç katan mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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