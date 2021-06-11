Başkan Kartoğlu: "Başakşehirli gençler hayal kuracak, bizler yapacağız"
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Başkan Kartoğlu: "Başakşehirli gençler hayal kuracak, bizler yapacağız"

Başkan Kartoğlu: 'Başakşehirli gençler hayal kuracak, bizler yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Başakşehir BESYO Hazırlık Akademisi 5. dönem öğrencileri, sertifikalarını törenle aldı.

Başakşehir BESYO Hazırlık Akademisi 5. dönem öğrencileri, sertifikalarını törenle aldı. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki törende gençlere hitap Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bundan sonra dileğiniz, isteğiniz neyse birlikte gerçekleştireceğiz. Başakşehirli gençler hayal kuracak, bizler yapacağız" dedi.

Başakşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Hazırlık Akademisi ile spora gönül veren gençlerin üniversite hayallerine kavuşmasına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 5. dönem mezunları için Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

"Artık Başakşehir ailesinin bir üyesisiniz"

Törende gençlere hitap eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehir gençliği içerisindesiniz artık. Sadece öğrenci değil, Başakşehir ailesinin üyesisiniz. Sadece eğitim almadınız, bundan sonra her türlü faaliyetlerde birlikteyiz. Bundan sonra dileğiniz, isteğiniz neyse birlikte gerçekleştireceğiz. Başakşehirli gençler hayal kuracak, bizler yapacağız. Hepinizi tebrik ediyorum. Kursa katılan arkadaşlarımın tamamına yakını akademi kazanmış. Bu bizim için çok güzel bir şey. Ekibimizin tamamı akademik bir kadrodan oluşuyor. Sonuç, sizler gibi genç arkadaşların başarıya ulaşması oluyor" diye konuştu.

"İstanbul Gençlik Oyunları" başlıyor

Gençlere Başakşehir Belediyesi'nin imkanlardan faydalanması tavsiyesinde bulunan Başkan Kartoğlu, "Sadece spor değil, sunduğumuz tüm imkanlardan faydalanarak aranan Başakşehirli gençler olmanızı isterim" ifadelerini kullandı.

Başkan Yasin Kartoğlu, Başakşehir Gençlik Oyunları'nı genişleterek 'İstanbul Gençlik Oyunları' olarak düzenleyeceklerini söyledi. Kartoğlu, ilk yıl 50 bin, ikinci yıl ise 100 bin katılımcı hedeflediklerini ifade etti. Daha sonra gençlerin sorularını cevaplayarak, Başakşehir'de spor yatırımlarına yönelik önerileri de aldı.

BESYO Hazırlık Akademisi'nde 6. dönem başladı

Sporda akademik eğitim almak isteyen gençler, Başakşehir BESYO Hazırlık Akademisi'nde uzman eğitmenler eşliğinde, üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Başakşehirli gençlere, üniversiteye girdikten sonra bilgilerini pratiğe dökebilmeleri için 'stajyer' olarak Başakşehir Spor Parkları ve gençlik kamplarında gönüllü olarak çalışmalarına imkan tanınıyor. Üniversite eğitimlerini tamamlayan gençler ise, belediye bünyesinde eğitmen olarak istihdam edilme şansı yakalıyor. Diğer taraftan bu yıl altıncısı düzenlenen BESYO Hazırlık Akademisi'nde 40 öğrenciye eğitim veriliyor. - İSTANBUL

Başkan Kartoğlu: 'Başakşehirli gençler hayal kuracak, bizler yapacağız'
Başkan Kartoğlu: 'Başakşehirli gençler hayal kuracak, bizler yapacağız'
Başkan Kartoğlu: 'Başakşehirli gençler hayal kuracak, bizler yapacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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