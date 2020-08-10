Başkan Günel'den "esnafa konser" açıklaması
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Başkan Günel'den "esnafa konser" açıklaması

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ak Parti Kuşadası İlçe Yönetimi'nin 9 Ağustos tarihinde kendilerine yönelttiği sorulara yanıt verdi.

Başkan Günel'den
10.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:43

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ak Parti Kuşadası İlçe Yönetimi'nin 9 Ağustos tarihinde kendilerine yönelttiği sorulara yanıt verdi. Göreve geldikleri günden bugüne kadar Kuşadası'na değer katmak için çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yaptığı çalışmalarla; kentin alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamıştır" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Ömer Günel, Ak Parti İlçe Yöneticileri'nin kurum faaliyetleriyle ilgili yaptığı eleştirilere sessiz kalmadı. Başkan Ömer Günel kentte yürütülen çalışmalar ve gerçekleşen organizasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Başkan Ömer Günel; "Öncelikle; bu açıklamada, Kuşadası Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla esnafın kazancını 3 kat arttırdığımızı beyan edip kabul etmeleri ve aynı şekilde diğer esnaflarımız için ne yapacağımızı merak etmelerini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Kuşadası Belediyesi, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yaptığı çalışmalarla kentin alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamıştır. Eski Türkmen olarak bilinen bölgeyi, Balıkçılar Meydanını, Kemal Arıkan Caddesini, Kadınlar Denizi sahil bandını ve plajını, Candan Tarhan Bulvarı'nı ve kentin birçok noktasını baştan inşa ederek Kuşadası'na vizyon ve Kuşadası esnafının ticaretine de katma değer sağlamıştır. Göreve gelir gelmez 2019 yılında başlattığı turizm seferberliği ile esnafın güvenini ve saygısını kazanmıştır. Sıfır işgaliye uygulaması ile çarşılarına yeniden nefes aldıran, kruvaziyer dünyasının amiral şirketlerini Kuşadası'nda ağırlayarak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan, yurt içi ve yurt dışı fuarlarına kentimizin turizmci paydaşlarını bir çatı altında toplayarak, başarılı bir destinasyon tanıtımı yapan Kuşadası Belediyesi yönetimi, göreve geldiği günden bugüne kadar Kuşadası esnafının her alanda destekçisi olmuştur" dedi.

"Her zaman esnafımızın yanında olduk"

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında esnaf ve sanatkarı da önemli destekler verdiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Tüm dünyayı etkileyen COVİD 19 ile mücadele de yaptığı çalışmalar ile ülkemizin en başarılı *belediye yönetimi seçilen Kuşadası Belediyesi, başkanından en alt kademedeki çalışanına kadar büyük bir özveri ile geride bıraktığı 6 ayda tüm imkanları ile de esnafımızın yanında olmuştur. Göreve geldiği gün itibari ile Kuşadası marka değerini yeniden oluşturmak için icraatlarını kesintisiz devam ettiren belediye yönetimimiz, düzenlediği organizasyonlar ile de örnek çalışmalara imza atmıştır.

Kamuoyunun da yakından takip ettiği ve takdirle karşıladığı, kentin her noktasındaki esnafı ve işletmeciye destek olmak amacıyla birçok organizasyon gerçekleştirilmiştir. Klasik yıl başı kutlamaları yerine sokak partisi ile sahil bandı esnafına, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri ile Kaleiçi- Kahramanlar, Sağlık caddesi esnafına, kent orkestrası konserleri ile Kadınlar Denizi ve Liman Caddesi, sahil bandı esnafına, katkı sağlanmıştır. Geçtiğimiz günlerde şehrimize davet ettiğimiz sosyal medya fenomenlerinin Kuşadası ziyaretlerinde yaptıkları sosyal paylaşımlar ile 21 milyon üzerinde bir görüntüleme performansı yakalanmıştır. Kentin tanıtımı açısında çok önemli bir katma değer sağlayan bu performans yine esnafımız tarafından memnuniyetle ile karşılanarak tekrarı talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kuşadası Belediyesinin hizmetleri takdirle karşılanmaktadır"

Başkan Günel, açıklamasının devamında; "Bilindiği üzere, kentin tamamından toplanan ve genel kamu geliri olarak kabul edilen bütçe, sadece toplandığı yere değil kentin ihtiyacına göre her yere harcanır. Nitekim, Ege mahallesine yapılan parkta, İkiçeşmelik mahallesine yapılan yol da genel toplanan gelirden kentin ihtiyacına göre harcanır. Bu sosyal devlet anlayışının gereğidir. Aksi halde az vergi toplanan bölgelerin ihtiyacı olan çok masraflı örneğin yol, alt yapı hizmeti götürmek mümkün olmazdı.

30 yıldır tek bir çivi çakılmayan, eskiyen alt ve üst yapısı ile ne yerli ne de yabancı misafirlerimizin girmek istemediği Balıkçılar Meydanı, kent estetiğine değer katan bir proje ile sıfırdan inşa edilmiş ve kentin cazibe merkezlerinden biri haline getirilmiştir. Bu meydan tüm kent için bir kazanımdır. Uzun bir süre inşaat çalışmaları ve pandemi yasakları ile 5 ay süre ile ticari yaşamı kesintiye uğrayan esnafımıza tekrar nefes aldırmak için düzenlenen etkinlikler, Kuşadası kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır. Balıkçılar meydanında yapılan etkinlik sadece oradaki esnafa faydalıdır iddiası gerçek değildir, doğru değildir. Nitekim,bölge ayrımı yapmaksızın belediye kiracısı olup da pandemi sürecinde işyerini açamayan esnafımızdan toplamda sildiğimiz kira bedeli 2.188.780,65 TL.dir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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