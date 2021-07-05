Başkan Esen, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Beraberindeki Heyeti Ağırladı
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Başkan Esen, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Beraberindeki Heyeti Ağırladı

Başkan Esen, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Beraberindeki Heyeti Ağırladı
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Başkan Esen, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Beraberindeki Heyeti AğırladıÇankırı Merkez Dereçatı Barajı açılışı ve biz dizi ziyaretler için ilimize gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Çankırı Belediyesini ziyaret etti.

Başkan Esen, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Beraberindeki Heyeti Ağırladı

Çankırı Merkez Dereçatı Barajı açılışı ve biz dizi ziyaretler için ilimize gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Çankırı Belediyesini ziyaret etti. Ziyarete beraberinde katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Milli Savunma Komisyonu Katip Üyesi Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Komisyon Üyelerine ise Çankırı Milletvekilleri Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çiftçioğlu ile Çankırı Valisi Abdullah Ayaz eşlik etti. Görüşmede Çankırı'nın tarım, hayvancılık ve orman sektöründeki mevcut potansiyelinin arttırılmasında yerel yönetimler ile iş birliğinin önemli olduğu istişare edilirken Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in coğrafi işaret ile tescillenen ürünler de beğeni ile karşılandı.

Belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Esen, coğrafi işaret ile tescillenen ürünlerden, başvuru yapılarak incelemede olan yöresel ürünler hakkında bilgi verdi. Yöresel ürünler ile ikramda bulunan Esen, "Yöresel ürünlerimizin planlı ve aktif satışını sağlamak istiyoruz. Üreten Çankırı anlayışı ile kadınlarımız başta olmak üzere gençlerimizin istihdamına katkı sağlamaya, ekonomik büyümemizi sürdürmeye odaklanmamız gerekiyor. Bu alanda yapmak istediğimiz çalışmalarımızda da sizlerin desteğini görmek istiyoruz. " dedi.

Ziyaret sonunda şeref defterini imzalayan konuklara Çorak Yerler Kazı alanında çıkarılan ve Çankırı Kaplanı olarak da bilinen "Kılıç Dişli Kaplan" heykeli hediye edildi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-07-05 Son eklenen 10 haber: Başkan Esen'den Yangın Yerinde İnceleme Çankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiBaşkan Esen Esnaf ile Kahvaltıda Buluştu Yenimahalle'de Yol Genişletme ve Dere Islah Çalışması Başladı Piknik Üniteleri YenilendiÇankırı'da Bulunan İki Cüzdan, Sahiplerine Ulaştırıldı Başkan Esen'den Bir Pandemi Desteği DahaÇankırı Belediyesinden Haftanın Özeti İlaçlama Ekiplerinin Vektör ile Mücadelesi Devam EdiyorHayvan Pazarı Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor

Kaynak: Habermetre

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